Kuu nousee keskiviikkona täydellisesti pimentyneenä

Kuu nousee ensi keskiviikkona taivaalle täydellisesti pimentyneenä, kertoo tähtitieteellinen yhdistys Ursa. Pimennys näkyy parhaiten maan pohjoisissa osissa, missä täydellisen pimennyksen vaihe voidaan nähdä kokonaan. Etelässä täydellinen pimennys on mennyt jo ohi Kuun noustessa.

Mitä pohjoisemmassa Suomessa ollaan, sitä aikaisemmin Kuu kohoaa taivaalle. Täydellinen pimennys näkyy kokonaan Inarin ja Utsjoen alueella ja osittain Kokkola-Lappeenranta-linjan koillispuolella. Etelämmässä Kuu näkyy vain osittain pimentyneenä.

Utsjoella Kuu nousee 14.40 ja täydellisen pimennyksen vaihe alkaa kaksitoista minuutta myöhemmin.

Pimennystä kannattaa yrittää tarkkailla paikalta, josta on esteetön näkymä itäkoillisen horisonttiin. Tammikuu on Suomessa yksi pilvisimmistä kuukausista, joten taivaallinen näytelmä voi jäädä pilvien taakse. Pimennysbongareiden kannattaa seurata paikallisia sääennusteita.

Seuraava täydellinen kuunpimennys nähdään Suomessa 27. heinäkuuta. Silloin pimennys näkyy paremmin maan eteläosassa.

Kuunpimennyksessä Kuun hieman kallellaan oleva rata on kiertynyt siten, että Kuu kulkee Maan heittämän varjon pimeimmän osan läpi eikä sen ylä- tai alapuolelta, kuten yleensä.

Tulossa on "sininen" Kuu

Muualla maailmassa pimennystä voi seurata parhaiten Australiassa ja Tyynen valtameren saarilla, Alaskassa ja Kanadan länsiosissa sekä Kiinan itäosissa.

Yhdysvalloissa tuleva kuunpimennys on herättänyt huomiota, koska siellä on käytössä erilaisia nimityksiä erilaisille täysikuille. Kun Kuu on täysi kahdesti saman kalenterikuukauden aikana, kutsutaan sitä Yhdysvalloissa nimellä "blue moon", eli sininen Kuu. Harvoin tapahtuvista asioista voi sanoa, että ne tapahtuvat "once in a blue moon", eli kerran sinisen kuun aikana.