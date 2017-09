Kuppa- ja tippuritartunnat ovat yleistyneet – "Kyseessä on selvästi epidemia"

Se että on terveen näköinen, ei tarkoita, etteikö tartuntaa voisi silti saada. Päinvastoin, moni sairastaa sukupuolitautia tietämättään ja levittää sitä eteenpäin.

Tilastojen mukaan sukupuolitautien määrä on ollut viimeisten vuosien aikana kasvussa, eikä määrä näytä kääntyvän laskuun. Yksi syy tähän on laiska kondomin käyttö etenkin yli kolmekymppisten aikuisten keskuudessa.

Kondomivalmistaja Rfsu:n vuonna 2016 julkaiseman Kondomittari-tutkimuksen mukaan vain puolet suomalaisista ilmoitti käyttävänsä kondomia uuden kumppanin kanssa.

Tutkimuksen mukaan yli kolmannes ei käytä seksin aikana mitään suojaa. Heistä enemmistönä ovat yli 50-vuotiaat. Sen sijaan 21-35-vuotiaista nuorista 58 prosenttia käyttää uuden kumppanin kanssa kondomia.

– Ilmaisia kondomeja pitäisi entistä enemmän jakaa sellaisissa paikoissa, joissa nuoret miehet tapaavat toisiaan. Ja sitten se valistus. Nuoret saavat valistusta kouluissa, mutta se miten aikuinen kohdeyleisö tavoitetaan, onkin hankalampi kysymys, sanoo THL:n tutkimusprofessori Mika Gissler.



Kondomin suurimpana etuna pidetään sen antamaa suojaa seksitaudeilta. Tämä etu on kuitenkin menettänyt suosiotaan noin 70 prosentista 57 prosenttiin sen jälkeen, kun ensimmäinen Kondomittari-tutkimus toteutettiin Pohjoismaissa vuonna 2009. Noin 20 prosenttia pohjoismaalaisista myös kertoo, ettei pelkää saavansa mitään seksitautia.

Mika Gisslerin mukaan syy kondomin laiminlyöntiin voi johtua siitä, että hiv ja aids eivät ole enää yhtä vaarallisia kuin aikaisemmin.

– Ajatellaan, että hivin aiheuttama aids on krooninen tauti, eikä tappava tuliainen. Hiviä ja aidsia ei nähdä enää samanlaisina uhkina kuin 1980-luvulla, Gissler sanoo.

Hiv on hi-viruksen aiheuttama pysyvä infektio, joka pahimmillaan voi aiheuttaa adisin. Aids on hiv-infektion viimeinen vaihe, jossa immuunijärjestelmä on jo merkittävästi tuhoutunut. Nykyään lääkehoidolla voidaan kuitenkin tehokkaasti estää aidsiin sairastuminen.

Toisin kuin hi-virus, monet muut seksin välityksellä leviävät taudit voivat olla täysin oireettomia. Oireettomuus ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei taudilla olisi ikäviä seurauksia. Esimerkiksi usein oireeton kondylooma voi altistaa kohdunkaulan tai kurkun syöville. Myös klamydia on suurimmalla osalla kantajistaan oireeton. Edetessään se kuitenkin voi aiheuttaa naisissa lapsettomuutta.



Tuoreimpien THL:n tilastojen mukaan sukupuolitaudeista nousussa ovat olleet erityisesti tippuri ja kuppa. Aikaisemmin harvinaisemmat sukupuolitaudit ovat yleistyneet etenkin miesten välisen seksin kautta.

– Tippuri ja kuppa leviävät helpommin anaaliyhdynnässä. Tartunnat tulevatkin pääosin miestenvälisestä seksistä tai ulkomailta. Nuoret seksuaalisesti aktiiviset miehet ovat suurin riskitekijä, Gissler sanoo.

Tilastoitujen tippuritartuntojen määrä on kaksinkertaistunut parissa vuodessa noin 400 tapaukseen vuodessa, ja kuppatartuntojenkin määrä on merkittävästi noussut. Niitä todetaan nyt yli kaksi kertaa enemmän kuin kymmenen vuotta sitten. Viime vuonna tapauksia todettiin 232.

– Nyt ollaan vasta puolivälissä vuotta ja tippuri-tartuntoja on tilastoitu tänä vuonna lähes saman verran kuin koko viime vuonna yhteensä. Kyseessä on selvästi epidemia, Gissler sanoo.

Tosin Gissler huomauttaa, että todettujen tartuntojen kasvua voi osittain selittää se, että sukupuolitautien testaaminen on tehostunut. Klamydia-tippuri-yhdistelmätestin käyttö on lisääntynyt, ja kotona tehdään aiempaa enemmän testejä.

Myös kupan tarkempi tilastointi voi jonkin verran nostaa todettuja tartuntamääriä. Osa uusista löydöistä voi nimittäin olla vanhoja, aiemmin hoidettuja tartuntoja. Antibiooteilla hoidettu kuppa jättää vereen arven, joka näkyy testeissä lopun ikää.

Gissler myös muistuttaa, että tilastoissa näkyvät ainoastaan testatut ja todetut tartunnat. Todellisuudessa määrät voivat olla suurempiakin.