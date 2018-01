Kuorinta-aineista tutut mikromuovit halutaan paremmin näkyville

Kosmetiikkatuotteisiin harkitaan merkintöjä, jotka kertoisivat, onko tuotteessa mikromuoveja. Mikromuovit ovat pienen pieniä jakeita, joita on esimerkiksi ihon kuorinta-aineissa.

EU-komissio julkaisi tiistaina "muovistrategian", jolla se yrittää puuttua muovijätteen määrään. Mikromuovit ovat muovijätteen ohella iso ongelma, koska niitä päätyy vesistöihin, kaloihin ja lopulta ehkä myös ihmisiin.

Komission tavoitteena on rajoittaa mikromuovien käyttöä, missä ensimmäinen askel voisi olla niiden tekeminen näkyvämmiksi. Kuluttajan voi olla vaikeaa tunnistaa tuotteita, joissa on lisäaineena pienen pieniä muovipartikkeleita, ja siksi komissio harkitsee tuotteisiin merkintöjä.

Mikromuovia voi päätyä vesistöihin myös vaatteista pesun yhteydessä tai auton renkaista.

Muoviteollisuus ry:n toimitusjohtaja Vesa Kärhä uskoo, että on vain ajan kysymys, että kosmetiikkateollisuus luopuu mikromuoveista. Tuotekehitys on hänen mukaansa jo pitkällä ja kehitteillä on korvaavia ainesosia. Myös komissio lupailee tukea tuotekehitykseen.

- Suomalainen kosmetiikkateollisuushan on vapaaehtoisesti jo luopunut mikromuoveista. Luulen, että prosessi on maailmalla pysäyttämätön, Kärhä sanoo.