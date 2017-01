Kuolevaksi kunnaksi listatun Vaalan johtaja vastaa: "Emme ala kaivamaan vielä omaa hautaa"

Suomen Kuvalehti julkaisi torstaina jutun, johon oli listattu 57 suomalaiskuntaa, joiden tulevaisuuden näkymät ovat kehnot. Yksi kuolevaksi kunnaksi nimetty paikkakunta on Pohjois-Pohjanmaalla sijaitseva Vaala.

Vaalan kunnanjohtaja Tytti Määttä vastaa Kalevan blogissaan Suomen Kuvalehdelle. Hän ei hyväksy Suomen Kuvalehden väitettä siitä, että Vaalan kunta kaatuisi lähivuosina.

Määttä perustelee näkemyksiään muun muassa sillä, että Vaalan lainamäärä asukasta kohden on keskivertoa alempi. Vaalassa lainaa on otettu viime vuosina esimerkiksi päiväkotiin ja koulukeskukseen. Kunnanjohtajan mukaan ne ovat satsaus tulevaisuuteen.

Määttä kirjoittaa myös, että asukasluvun kasvua pidetään yleisesti merkkinä elinvoimasta.

"Kunnan paremmuuttahan ei kuitenkaan ratkaise sen koko väestömäärällä mitattuna vaan sen kyky toteuttaa sille annettua perustehtävää, joka on kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen", Määttä toteaa.

Hän nostaa esiin sen, että esimerkiksi kasvava kausiväestö tuo pienille kunnille ostovoimaa ja elinvoimaa.

Määttä uskoo, että pieni kunta voi pärjätä tulevaisuudessa ja elinvoimaa voi rakentaa paikallisista lähtökohdista.

"Ainakaan me vaalalaiset emme ala kaivamaan vielä omaa hautaa, vaan kehitämme omaa kuntaamme yhteisönä. Ihmisillä on tarve vaikuttaa omaa elinympäristöään koskeviin ratkaisuihin. Kunta on ollut tähän hyvä alusta", Määttä kirjoittaa.

