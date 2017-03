Kuolemasta kannattaa keskustella puolison kanssa – leskeksi jäänyt kokee helposti isoja yllätyksiä

Kannattaa puhua puolison kanssa kuolemasta ja miettiä, mitä se elämässä tarkoittaisi, jos toinen kuolisi.



Näin ehdottaa Suomen nuoret lesket -yhdistyksen toiminnanjohtaja Sirpa Mynttinen.

Suomen Nuoret lesket ry tarjoaa vertaistukea työikäisenä leskeytyneille.



Mynttisen mukaan kuolemaan varautuminen on yksinkertaisimmillaan sitä, että kertoo mihin ja miten toivoo tulevansa haudatuksi.



– On kohtalaisen harvinaista, että kuolee nuorella iällä, eikä siihen osaa luontaisesti varautua.



– Leskeytynyt puoliso kokee kuitenkin helposti isoja yllätyksiä, joihin olisi ehkä voinut varautua ja siten helpottaa leskeytyneen elämää.



Avoliitossa eläneille ehkäpä suurin yllätys koskee yhteistä kotia. Jos se on ollut vain kuolleen puolison nimissä eikä testamenttia ole tehty, avopuoliso ei peri asuntoa. Jos lapsia ei ole, sen perivät menehtyneen vanhemmat, Mynttinen kertoo.



– Se on ehkä karuin tilanne, kun kumppani kuolee ja kotikin lähtee alta.

Leskeksi jääneen taloudellinen tilanne muuttuu, vaikka pariskunta olisi ollut naimisissa.

On esimerkiksi otettu yhdessä asuntolainaa ja ostettu iso asunto. Kun toisen tulot jäävät pois, asunnosta voi joutua luopumaan.



Mynttinen neuvoo miettimään, voiko tilanteeseen varautua hankkimalla erillisen henkivakuutuksen tai lainanmaksuturvaa pankista.

Lapsettoman lesken eläkeoikeudessa on kuitenkin leskeytyneen ikään, avioliiton kestoon ja avioliiton solmimisaikaan liittyviä rajoitteita, jotka voivat estää eläkkeen saamisen.



Mynttisen mukaan nuoret ja lapsettomat lesket jäävät yleensä ilman leskeneläkettä.

Avoliitosta leskeytynyt ei myöskään saa leskeneläkettä.



Keskimäärin leskeneläkkeen suuruus on noin 500 euroa.



Kaikkien mielestä nuorten pariskuntien ei ole edes mielekästä keskustella siitä, miten toinen

jatkaa elämäänsä jos toinen kuolee.



Mynttisen mukaan sellaisesta keskustelusta on tietyissä tilanteissa hyötyä. Hän menetti aviopuolisonsa tämän pitkän sairauden jälkeen.



Mynttisen kokemuksen mukaan käytännön asioiden läpikäyminen puolison ollessa vielä elossa helpotti leskenelämää.



– Koin hyvänä, että puhuimme ajasta, jolloin häntä ei enää olisi.



Äkilliseen kuolemantapaukseen ei voi samalla tavalla varautua.



– Kuoleman mahdollisuudesta olisi hyvä keskustella parisuhteissa, joissa toinen tai molemmat harrastavat jotain lajia, jossa kuolemanriski on todellinen, Mynttinen arvelee.