Kuolemaan johtaneiden huumekolarien määrä lisääntyi selvästi parissa vuodessa – huumekolareita tapahtuu päiväaikaan

Me saadaan tätä nysväystä harjoittaa vaikka maailman tappiin asti ja mikään ei muuksi muutu. Huumeisiin ei muu auta kuin huumeiden kieltolain kumoaminen. Kieltolain kaataminen on tasan ainoa tapa saada vaaralliset mafian ja lääketeollisuuden myrkyt pois markkinoilta. Aitojen ja oikeiden huumeiden kanssa kukaan ei lähde liikenteeseen tai edes poistu kotoaan. Sellaisia ovat aidot huumeet. Euforia on yksinkertaisesti niin mahtava oikeilla huumeilla, että ei siinä pysty autoa edes ajattelemaan. Mieli on täynnä rakkautta niin valtavasti, että muita ajatuksia ei edes ole.

Ja mitä tulee tuohon kun pitää viinapäissään lähteä autoilemaan. Joskushan se on sanottava ääneen ja suurin syy on se kun taksit maksavat aivan järkyttävästi. Viina maksaa ja kaikki maksaa niin paljon, että siinä hiprakassa sitä kuvittelee säästävänsä hieman ja rattiin vain. Meidän on poistettava säännöt ja verot suurimmalta osalta siihen pisteeseen, että mikään ei maksa paljoa mitään ja taksikaan ei maksa mitään. Ei siinä kuulkaas itse rattiin lähdetä kun on paljon hienompaa kun joku muu ajaa ja itse vain istuu kyydissä kuin kuningas. Säännöt ja verot pois ja alkaa maailma toimimaan.