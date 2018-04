Kuntayhtymät huolissaaan: Uuden lain tiukat kriteerit vaarantavat leikkaustoiminnan Oulaskankaalla ja Raahessa

Pohjois-Pohjanmaan eteläosissa toimivat kuntayhtymät ovat sitä mieltä, että synnytystoiminnan pitäisi jatkua Oulaskankaan sairaalassa. Korkein hallinto-oikeus (KHO) päätti aiemmin tällä viikolla, että synnytystoiminta Oulaskankaalla loppuu tämän vuoden lopussa.

Kuntayhtymien yhteisessä tiedotteessa ollaan huolissaan myös terveydenhuoltolain uudistamisesta. Valmisteilla olevan lain asetusluonnos uhkaa asettaa leikkaustoiminnalle niin tiukat kriteerit, että käytännössä leikkaussaleja ja anestesiaa edellyttävää leikkaustoimintaa voitaisiin jatkossa toteuttaa vain keskussairaaloissa tai niiden läheisyydessä olevissa leikkausyksiköissä, tiedotteessa kirjoitetaan.

Myös Oulaskankaan synnytystoiminnan jatkuminen edellyttäisi sitä, että lain vaatimuksia synnytystoiminnan osalta lievennetään. KHO:n päätöksen perustana on terveydenhuoltolain päivystysasetukset.

Synnytystoiminnan jatkuminen Oulaskankaalla sekä leikkaustoiminnan jatkuminen Oulaskankaalla ja Raahessa nähdään alueen väestön ja sen elinvoiman säilyttämisen kannalta keskisenä asiana. Lisäksi alueen kuntien ja kuntayhtymien mielestä on välttämätöntä, että Oulun eteläisen alueen sairaaloissa säilyy jatkossakin ympärivuorokautinen päivystys. Raahen päivystystoiminta on sosiaali- ja terveysministeriön poikkeusluvan varassa, ja uusi hakemus ministeriössä on parhaillaan käsittelyssä.

Perjantaina julkaistussa tiedotteessa ovat mukana peruspalvelukuntayhtymä Kallio, Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä, peruspalvelukuntayhtymä Selänne, sosiaali- ja terveyspiiri Helmi sekä Kalajoen ja Oulaisten kaupungit.