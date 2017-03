Kuntavaalitarjokkaat saivat ehdokasnumeronsa

Kuukauden päästä siintäviin kuntavaaleihin on asetettu yhteensä 33 616 ehdokasta, ilmenee oikeusministeriön ehdokaslistauksesta. Eniten ehdokkaita on keskustalla, joka on asettanut 7 461 ehdokasta kaikkiaan 283 kunnassa. SDP:llä on seuraavaksi eniten ehdokkaita, kaikkiaan 6 132, jotka pyrkivät 283 kunnan valtuustoihin.

Kolmanneksi eniten ehdokkaita on kokoomuksella, reilut 5 700. Perussuomalaiset ovat keränneet listoilleen hiukan yli 3 800 ehdokasta.

Miehiä kaikista kuntavaaliehdokkaista on hiukan yli 60 prosenttia ja naisia vajaat 40 prosenttia. Kristillisdemokraateilla on eduskuntapuolueista eniten naisehdokkaita, miltei 47 prosenttia. Perussuomalaisilla naisehdokkaiden osuus jää neljännekseen.

Ehdokkaiden joukossa on 162 kansanedustajaa ja viisi europarlamentaarikkoa. Valtuutettuja ehdokaslistoilla on kaikkiaan 6 665.

Pienpuolueilla laajin ikähaitari

Keski-iältään ehdokkaat ovat viisikymppisiä. Puolueiden välillä on kuitenkin selviä eroja. Eduskuntapuolueista vihreät ovat keränneet nuorimman ehdokaskaartin, joka on keski-iältään 44 vuotta. Kristillisdemokraatit edustavat toista ääripäätä, keskimäärin 52-vuotiaalla ehdokaslistalla.

Pienpuolueista nuorinta päätä edustavat piraattipuolue ja eläinoikeuspuolue, joiden ehdokkaiden keski-ikä on 34. Naisvaltaisin ehdokaslista on feministipuolueella, jonka 40 ehdokkaasta neljä on miehiä. Kommunistisen työväenpuolueen ehdokkailla on eniten elämänkokemusta, listan keski-ikä on 61.

