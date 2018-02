Kunta-alan työtaistelut mahdollisia, jos neuvotteluissa ei nyt edetä - lomarahaleikkaus on keskeinen kiistakysymys

Työn ja pääoman välinen taistelu on päättymässä pääoman voittoon. Suurtyöttömyys (suhteellinen liikaväestö), suuri "työvoimareservi"on asiain tila jota valtiovalta ei tosissaan haluakaan muuttaa koska se toimii työantajien (pääoman) eduksi! He voivat käyttää sitä vipusimena palkkojen ja muidenkin työehtojen heikentämiseen. Samanaikaissilla puheilla työvoimapulasta yritetään sumuttaa kansaa. Joidenkin kapeiden sektorien "työvoimapula" ei muuta sitä tosiseikkaa, että Suomessa vallitsee suurtyöttömyys joka on jopa 1990 luvun lamavuosia suurempi! Tilastojen siivoaminen työttömyyden määrittelyperiaatteiden muuttelulla ei poista työttömyyttä reaalitodellisuudessa vaan Suomessa on yli miljoona työtöntä! kun niihin lasketaan: Työttömät työnhakijat, tukitoimenpiteillä sijoitetut, pätkätyöläiset, jotka työskentelevät pari tuntia silloin tällöin, karenssilla olevat, "ikuiselle karenssille" potkitut, ne, jotka eivät ilmoittaudu työnhakijoiksi (piilotyöttömät), ne, joille työttömyysetuutta ei myönnetä, työkokeilussa, kuntouttavassa työtoiminnassa, koulutuksessa tai muussa olevat työttömät. Helmikuun lopussa 2014 näihin ryhmiin kuului yhteensä 1 439 000 ihmistä! Työllisten ja työttömien vastakkainasettelua kärjistämällä valtiovalta tukee työnantajien pyrkimyksiä työvoiman aseman heikentämiseen. Kuvaavaa paradoksaaliselle tilanteelle maassamme on se, että sitä varsin ilmeistä ratkaisua (työttömyysongelmaan) että työ jaettaisiin oikeudemukaisesti jopa työaikaa lyhentämällä jotta työtä riittäisi useammalle, sitä ei käytetä, vaan töissä olevien työaikaa pyritään pidentämään palkkoja korottamatta tai jopa samaan aikaan palkkoja alentamalla. Pääomalla menee nyt hyvin. Nähtäväksi jää, kuinka kauan tätä hauskuutta jatkuu ja milloin kansan "päreet palavat" ehkä jopa v:n 1918 tavoin?