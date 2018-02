Kunta-alalle yleisen linjan mukainen sopimus, palkankorotus tänä vuonna vähintään 1,25 prosenttia

Kunnallinen sektori on nauttinut ylisuurista lomarahoista, jotka johtuvat ylipitkistä lomista. Verrattuna yksityisen puolen työntekijään on hoitajat saaneet koko ajan ylisuurta lomarahaa. Siitä kärsikin leikata sen 30 prosenttia, silti hoitajat saavat suurempaa lomarahaa kuin muut työntekijät. Lomaraha maksetaan lomapalkan kertoimesta ja koska loma on ylipitkä niin hyöty on suuri. Tämä on unohtunut toimittajilta ja kätilöiltä jotka ovat itkeneet lehtien palstoilla suuresta vääryydestä. Minäkin luopuisin ilomielin 30 prosenttia lomarahoista jos saisin tilalle kuuden viikon kesäloman verrattuna neljään viikkoon. Olkaa tyytyväisiä tähän ylisuureen palkankorotukseen, joka ei vastaa yleistä linjaa. Se on 1 prosentin enemmän kuin teollisuudessa.