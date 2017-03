Kunnille painetta kotimaisen ruuan hankinnassa – vaatimuksissa voi korostaa tuoreutta

Kunnat eivät voi ruokahankinnoissaan enää piiloutua EU:n selän taakse.



Eduskunnan lähetekeskusteluun keskiviikkona tuodun ruokaselonteon mukaan hankintalaki antaa mahdollisuuden korostaa esimerkiksi ruuan tuoreutta ja turvallisuutta. Se puolestaan edesauttaa kotimaisten elintarvikkeiden hankintaa ja käyttöä.



Nämä kotimaisia tuotteita suosivat korostukset voidaan tehdä niin, että samalla kunnioitetaan EU:n vapaan liikkuvuuden periaatetta.



Tuoreutta voidaan korostaa vaatimalla leipomotuotteita toimitettavaksi pakkaamattomina leipomokuljetuslaatikoissa tai perunoita pestyinä ja kuorittuina. Marjoissa voidaan edellyttää, että ne pitää pystyä käyttämään ilman keittämistä.



– Vastuu kotimaisten ruokatarvikkeiden hankinnasta julkisiin ruokapalveluihin on pääasiassa kuntien luottamus- ja virkamiesjohdolla. Kuntien strategioidenkin tulee saada kirjaukset kotimaisten, vastuullisesti tuotettujen elintarvikkeiden hankinnasta, valtioneuvoston selonteossa todetaan.



– Kuntapäättäjien kannattaa olla hereillä, totesi maatalousministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.) eduskuntakeskustelussa.



– Vanhuksemme palvelutaloissa, lapsemme ja nuoremme kouluissa ja päiväkodeissa ansaitsevat lähellä tuotettua suomalaista puhdasta ruokaa syödäkseen. On tärkeää lisätä kotimaisten lähi- ja luomutuotteiden käyttöä julkisissa hankinnoissa, painotti Ilmari Nurminen sdp:n ryhmäpuheenvuorossa.



Kuntapäättäjien avainaseman toi esille myös Lasse Hautala (kesk.).



– Kannustan vahvasti kaikkia kuntia, kaupunkeja ja muita julkisia yhteisöjä ottamaan hankintoja koskevan periaatepäätöksen käyttöön.



Valtioneuvosto hyväksyi periaatepäätöksen kotimaisen ruuan osuuden kasvattamisesta julkisissa hankinnoissa viime kesäkuussa. Tuore julkisten ruokapalveluiden hankintaopas ilmestyy vielä tänä keväänä.



Lausunnoille keväällä



Juopaa hallituksen ja opposition välille syntyi, kun puhe keskustelussa kääntyi uuteen eläinsuojelulakiin ja Pia Viitasen (sd.) kaipailemaan eläinsuojeluasiamieheen.



Kokoomuksen Susanna Koski kyseenalaisti haaveet eläinsuojeluasiamiehestä byrokratian lisäämisenä, kun hallitus on nimenomaan pyristellyt eroon liiasta normituksesta.



Ministeri Tiilikainen arvioi eläinsuojelulain tulevan lausuntokierrokselle vielä kevään aikana.



Antero Laukkasen (kd.) mukaan koko eduskunta voisi tehdä itselleen välikysymyksen siitä, miksi viljelijöiden toimeentuloa ei ole saatu parannettua, vaikka siitä on eduskunnassakin jo vuosia puhuttu.