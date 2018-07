Uusi liikennepalvelulaki ja kilpailun vapautuminen ovat lisänneet selvästi joissain kunnissa koulukuljetusten hoitamiseen liittyvien tarjousten määrää. Koulukuljetukset eivät tähän asti ole olleet kaikilla paikkakunnilla haluttuja sopimuksia. Joillain kunnilla on ollut vaikeuksia saada riittävästi tarjouksia koulukyytien kilpailuttamiseen. Ääritapauksissa tarjouksia ei ole tullut yhtäkään.

Kaikki uudet yritykset, kuten Uber, eivät kuitenkaan ole lähdössä kilpailemaan julkisrahoitteisista kuljetuksista.

Kuntaliiton liikenneasiantuntija Johanna Vilkuna muistuttaa, että Suomi on iso maa ja uudistuksella on monen suuntaisia vaikutuksia eri kuntiin. Erityisesti pienemmissä, harvaan asutuissa kunnissa on voinut olla pulaa taksiyrittäjistä.

– Koulukuljetukset sitovat kalustoa aina tiettyinä aikoina, eivätkä ne ole houkuttaneet kaikkia autoilijoita. Nyt kun yritystoiminnan aloittaminen helpottuu, syntyy toivottavasti myös maaseudulle enemmän jopa osa-aikaisia yrittäjiä.

Uusi tilanne saattaa luoda kunnille mahdollisuuksia säästöihin sekä kuljetuspalveluiden kehittämiseen. Vilkunan mukaan kunnat ovat kuitenkin jo vanhastaan kilpailuttaneet koulukyytejä ahkerasti ja parantaneet kuljetusten tehokkuutta.

– Suurin osa on jo hyvissä ajoin kilpailuttanut palvelut. Olemme Kuntaliitosta kannustaneet kuntia kilpailuttamaan henkilökuljetussopimukset. Nyt vaikuttaa siltä, että moni sellainenkin kunta, joka ei ennen sitä ole tehnyt, on nyt siihen ryhtynyt.

Lakiuudistuksen myötä olisi mahdollista, että esimerkiksi Uberin kaltainen yritys hoitaisi koulukuljetuksia. Vilkuna ei kuitenkaan pidä ajatusta uskottavana, sillä koulukuljetuksissa yritys sitoutuu tiettyihin aikoihin, kalustoon ja palvelutasoon. Tämä puolestaan vaatisi Uberilta varsin erilaista toimintamallia kuin nykyään.

Uberin Suomen viestintäjohtaja Outi Sjöman vahvistaa Vilkunan mietteet. Yhtiö ei ainakaan vielä ole valmis kilpailemaan julkisen sektorin kyydeistä, kuten koulukuljetuksista.

Uber joutui lopettamaan toimintansa Suomessa viime kesänä, mutta uuden taksilain voimaantulo mahdollisti yrityksen paluun markkinoille. Yhtiö haluaakin keskittyä ensin tuomaan uudestaan esille sen yksityisasiakkaille suunnattuja palveluita. Ehdotonta eitä Sjöman ei sano.

– Pidemmällä aikavälillä olemme totta kai kiinnostuneita myös siitä, millaisia tarpeita julkisella sektorilla on ja miten voisimme mahdollisesti niihin vastata.

Lakiuudistus vaatii kunnilta myös lisätarkkuutta. Tilaajan täytyy entistä tarkemmin miettiä etukäteen, mitä esimerkiksi kalustolta edellytetään. Nykylainsäädännön mukaan esimerkiksi mopoauto voi toimia taksina. Jos mopoauto ei kuitenkaan täytä kuljetuksen vaatimuksia, on ostajan tuotava esille se, millaisen kaluston hän kelpuuttaa. Tämä täytyy määritellä tarkasti jo tarjouspyynnössä.

– Lisäksi tarjouspyynnössä pitää määritellä tarkasti, mihin hinnanmuodostuminen perustuu. Taksitaksa eli enimmäishinta poistui uuden lakimuutoksen myötä, joten ellei hinnanmuodostumista määritellä selkeiden ehtojen mukaan, saattaa taksa yllättää, Vilkuna muistuttaa.

Hintojen määräytyminen onkin nyt taksiyrittäjän itsensä määritettävissä, mikäli asiasta ei sovita muuta palvelujen ostajan kanssa.

Kunnilla on siis selkeä mahdollisuus koulutuskuljetuskustannuksissa säästämiseen, jos taksiliikenteen vapautuminen lisää tarjontaa ja kilpailua. Tämä vaatii kunnilta myös taitoa hyödyntää uusia mahdollisuuksia.