Kunnanvaltuustoihin on valittu naisia puheenjohtajiksi ennätysmäärä, kertoo Suomen Kuntaliitto. Valtuustojen puheenjohtajista on nyt 39 prosenttia, mikä on 11 prosenttiyksikköä enemmän kuin edellisellä valtuustokaudella.

Naispuheenjohtajien määrä on tämän vaalikauden alussa saavuttanut Kuntaliiton mukaan valtuustoihin valittujen naisten osuuden.

Kuntaliiton selvitys kattaa kaikki Manner-Suomen 295 kuntaa.