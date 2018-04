Kunnanjohtajaksi siirtynyt Outi Mäkelä: "Reilumpi lähteä muihin töihin kuin jäädä kansanedustajan sopeutumiseläkkeelle"

Tutkijan mukaan politiikan raadollisuus ajaa kansanedustajia lähtemään eduskunnasta kesken vaalikauden.

Tällä vaalikaudella jo kymmenkunta vuoden 2015 eduskuntavaaleissa valittua kansanedustajaa on jättänyt leikin kesken.

Sdp:n kansanedustaja Susanna Huovinen on tuorein lähtöhalukas. Lännen Media ei tavoittanut maanantaina Huovista.

Ajatuspaja E2:n politiikan tutkijan Ville Pitkäsen mukaan kysymyksessä ei ole täysin poikkeuksellinen ilmiö. 1980-luvulla oli esimerkiksi yksi vaalikausi, jolloin eduskunnasta lähti kymmenkunta kansanedustajaa muihin tehtäviin.

– Voi olla, että tässä on trendiä. Koetaan että politiikasta on tullut raadollisempaa ja julkisuus on muuttunut kovemmaksi sosiaalisen median myötä, Pitkänen sanoo.

Hän myöntää, että se ei ole yleisen politiikan luottamuksen kannalta hyvä asia, että moni kansanedustaja jättää paikkansa kesken vaalikauden.

– Toisaalta ei ole tarkoituksenmukaista, että eduskunnassa ei ole minkäänlaista liikkuvuutta tai poisjäämisen mahdollisuutta.

"Eduskuntatoverien kritiikki tuntuu hassulta"

Outi Mäkelä luopui maaliskuussa kokoomuksen kansanedustajan tehtävästä ja siirtyi Nurmijärven kunnanjohtajaksi. Hän muistuttaa, että kunnanjohtaja on myös yhteiskunnallinen ja demokraattisesti valittu toimi.

– Aika monet hakevat kaupunginjohtajien ja kunnanjohtajien tehtävien takia vapautusta kansanedustajan työstä. Nurmijärven kunnanjohtajan paikka on urakehitykseni kannalta todella kiinnostava tehtävä. Uskon, että äänestäjät ymmärtävät ratkaisuni.

Mäkelä sanoo, että hän on tehnyt 11 vuotta eduskunnassa pitkäjänteistä työtä. Hän on silti saanut kritiikkiä edustajatovereilta.

– Palaute tuntuu ehkä vähän hassulta. Minua kritisoivat kansanedustajat hyödyntävät sopeutumiseläkettä, jos tipahtavat eduskunnasta seuraavissa vaaleissa. On reilumpaa mennä työuralla eteenpäin kuin jäädä sopeutumiseläkkeelle.

Mäkelän mukaan listavaaliin siirtyminen ja kansanedustajien palkkojen korottaminen voisivat lisätä eduskuntatyön houkuttelevuutta.

Vihapuhe ja loukkaukset pois

Nasima Razmyar luopui sdp:n kansanedustajan tehtävästä siirryttyään Helsingin apulaispormestariksi.

– Toimin edelleen apulaispormestarina helsinkiläisten äänestäjien luottamuksella ja uskoni politiikkaan ei ole kadonnut.

Razmyarin mukaan ihmiset arvostavat korkeatasoista keskustelukulttuuria enemmän kuin riitelyä. Hänestä on hyvä pohtia, missä politiikan arvokkuus menee.

– On ison pohdinnan paikka, miten puututaan siihen, että poliitikot saavat jatkuvasti vihaa, loukkauksia ja pahimmillaan uhkauksia.

Perussuomalaisten jytky muutti kielenkäyttöä

Janina Andersson toimi vihreiden kansanedustajana vuosina 1995–2011. Hän ei lähtenyt enää ehdolle vuoden 2011 eduskuntavaleissa perhesyiden takia.

– Jälkeenpäin tajusin, että minulla oli koko ajan adrenaliinia veressä kansanedustajana. Ihmisellä ei ole paikkaa ja hetkeä, jolloin hän ei olisi julkinen henkilö.

Anderssonin mukaan kielenkäyttö on muuttunut entistä kovemmaksi eduskunnassa vuoden 2011 jälkeen. Aikaisemmin asiat riitelivät salissa, mutta kahvilaan voitiin mennä kavereina.

Hän arvelee, että perussuomalaisten vaalivoitto vuonna 2011 vaikutti eduskunnan puhekulttuuriin.

– Yhtäkkiä eduskuntaan tulee suuri massa uusia ihmisiä, joita ei ehditä auttamaan alkuun. Kielenkäyttö muuttuu, kun kukaan ei sano, että täällä ei tehdä noin kaverille.