"Kun on mahdollisuus, se pitää käyttää", sanoi Matilda Anttila ja pudotti äänestyslapun ensi kertaa vaaliuurnaan

Alkanut vuosi 2018 on helsinkiläiselle Matilda Anttilalle monella tapaa merkittävä. Hän kirjoittaa pian ylioppilaaksi, tekee sitten kesätöitä ja miettii sen jälkeen, mitä sitä tekisi isona.

Ikimuistoista on myös se, että hetki sitten hän on saanut käyttää äänioikeuttaan ensimmäistä kertaa elämässään.

- Minua kyllä jännitti aika paljon etukäteen, mutta ihan hyvin se meni, toteaa kesällä 18 vuotta täyttänyt lukiolainen.

Anttila on yksi niistä 4 498 004 suomalaisesta, joilla on äänioikeus tämän sunnuntain presidentinvaaleissa. Nuoren täysi-ikäisen mielestä äänioikeus ei ole mikään pikkujuttu.

- Itse koen, että äänestäminen on todella tärkeää, koska se on paras tapa demokratiaan. En ymmärrä niitä, jotka eivät äänestä. Kun on mahdollisuus, se pitää käyttää.

Ensikertalaista Matilda Anttilaa jännitti, ennen kuin hän kirjoitti ehdokkaansa numeron äänestyslappuun. KUVA: Kimmo Penttinen

Tulevalta presidentiltä Anttila odottaa sitä, että hän hoitaa tehtävänsä hyvin, mikä riittää, sillä Suomessa on lukiolaisen mielestä nyt jo aika hyvin asiat. Nuorille on esimerkiksi paljon kesätöitä tarjolla, ja Anttila itse vietti viime kesän Postin palveluksessa.

Tosin se häntä vähän stressaa, että nykyään ylioppilaskirjoituksilla on niin paljon enemmän painoarvoa jatko-opintoihin hakiessa kuin aikaisemmin. Se lisää paineita, kun pitää pärjätä hyvin, jos haluaa vaikkapa kauppakorkeakouluun.

- Minusta olisi hyvä, jos pääsykokeilla edelleen annettaisiin kaikille samat mahdollisuudet päästä sisään, Anttila pohtii.

Liikaa kevään kirjoituksiin valmistautuva nuori ei kuitenkaan halua murehtia. Tällä hetkellä kaikki on hyvin, ja ensimmäinen kansalaisvelvollisuuskin on hoidettu kunnialla.

Itse ehdokkaan valintakin oli ensikertalaiselle varsin helppoa.

KUVA: Kimmo Penttinen

- Sauli Niinistö oli minulle varma päätös, koska hänellä on jo kuusi vuotta työkokemusta tehtävästään. En osaa sen paremmin selittää, miksi juuri Niinistö on muita parempi ehdokas, mutta hän on luotettava ja pätevä.

Ennen illan ääntenlaskentaa luvassa on kuitenkin ensimmäiset vaalikahvit äidin kanssa.