Kumpula-Natri kannatuksestaan: ”Ajatukset ovat kaukana siitä, että olisin presidentillinen hahmo”

Europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natri nousi suosituimmaksi naispoliitikoksi, kun Lännen Media kysyi demareiden kenttäväeltä, kenet tulisi valita puolueen presidenttiehdokkaaksi. Kumpula-Natri sanoo, ettei ole ajatellut asian olevan hänelle ajankohtainen kysymys.



– Itse laskin ja toivoin asiaa Jutan [Urpilainen] varaan. En ole kaivellut uusia ehdokkaita, kun hän ilmoitti, ettei ole käytettävissä, mutta en ole myöskään itseäni näkemässä ehdokkaana.



Kumpula-Natri oli koko kyselyn neljänneksi suosituin nimi demareiden presidenttiehdokkaaksi lähes kymmenen prosentin kannatuksella. Erkki Heinäluoma oli kyselyssä selvästi suosituin, mutta Erkki Tuomioja ja Erkki Liikanen eivät olleet kovin radikaalisti Kumpula-Natria edellä.



– Tämä on yleisesti kivaa palautetta, kun uskotaan, että pätevyyttä olisi, mutta en ole ajatellut, että tämmöinenkään suosio johdattaisi minun ehdokkuuteeni. Olen ollut mukana kauan, mutta ajatukset ovat vielä kaukana siitä, että olisi presidentillinen hahmo. En ole suhtautunut ajatukseen ollenkaan vakavasti, Kumpula-Natri kuvailee.



Kumpula-Natri kertoo sanoneensa häntä eri vaaleissa tukeneille pitkin matkaa, ettei presidentinvaalit ole hänen juttunsa.



– Siksi ihmettelin noin hyvää kannatuslukua.







Kumpula-Natri on demareiden kenttäväen enemmistön tavoin sitä mieltä, että demareilla olisi oltava oma presidenttiehdokas.



– Istuvan presidentin taaksekaan meno ei olisi niin vaikeaa, mutta on kyllä ihan mahdotonta mennä kokoomuksen ehdokkaan taakse, hän sanoo.



44-vuotias vaasalainen muistuttaa, että Suomessa presidentit ovat perinteisesti kyenneet saavuttamaan kansan laajan kannatuksen.



– Se on hieno perinne. Mutta kun vaaleihin mennään, kuulostaisi aika kekkoslaiselta, ettei olisikaan omaa ehdokasta. Mielestäni on hyvin nihkeä ajatus, että vaaleihin mentäisiin keskustelematta omista arvoista, Kumpula-Natri sanoo.