Kulttuuriministeri Terho pettyi seksuaalisen häirinnän yleisyyteen kulttuurialalla - "Jokainen tapaus on liikaa"

Kulttuuriministeri Sampo Terho (sin.) on pettynyt, että kulttuurialalla esiintyy niin paljon seksuaalista häirintää kuin STT:n ja Näyttelijäliiton tekemästä kyselystä ilmenee. Kyselyssä yli 120 suomalaista näyttelijää kertoo tulleensa seksuaalisesti ahdistelluksi tai häirityksi työssään.

- On tämä pettymys. On selvää, että jokainen tapaus on liikaa. Seksuaalinen häirintä on ehdottomasti kielletty kaikilla työpaikoilla, myös kulttuurialan työpaikoilla ja elokuvatuotannoissa, Terho sanoi STT:lle.

Terhon mielestä sopimaton käytös on tavallistakin vastenmielisempää juuri kulttuurialalla, jonka tehtävä on ylläpitää sivistystä.

Kulttuuriministeri muistuttaa, että laissa on tasa-arvoa ja häirinnän kieltoa koskevat selkeät säännökset.

- Sukupuolten välistä tasa-arvoa edistetään parhaiten työpaikoilla ja siellä sitä täytyy aktiivisesti edistää myös kulttuurialoilla. Myös valtio voi parhaansa mukaan tukea tasa-arvoista ja hyvää käytöstä.

Terho aikoo ottaa asian esille opetus- ja kulttuuriministeriön ja Suomen elokuvasäätiön välisessä vuotuisessa tavoitekeskustelussa.

- Keskustelu on tärkeää ja sille on selvästi kysyntää, kuten kansainvälinen #metoo-kampanja on osoittanut.

Valtion rahoitusta elokuva-alalle pohtinut työryhmä on Terhon mukaan juuri päättänyt työnsä. Se esitti, että Elokuvasäätiön ja elokuva-alan yhteydenpitoa voisi edistää perustamalla sitä varten neuvottelukunta Elokuvasäätiön yhteyteen.

- Neuvottelukunta - sikäli kun se tulee perustetuksi - voisi ottaa asialistalleen myös seksuaalisen häirinnän kitkemisen osana muutakin pohdintaa hyvistä käytännöistä, Terho kaavailee.