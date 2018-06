Olisikohan Kultaisessa rannassakin syytä ottaa lusikka käteen ja ryhtyä puhumaan asioista oikeilla termeillä. Pakolaisilla ja elintason perässä muuttavilla, joita nyt Eurooppaan virtaa avoimien rajojen johdosta on visu ero. Helpottaa omatekoisten ongelmien selvittelyä kummasti, jos ensin ryhdytään puhumaan asiaa. Jos tosiasioita ei tunnusteta, niin tuskin mitään järkeviä ratkaisujakaan löydetään. Tiedossa on, että mm IMF on innoissaa kun maiden BKT nousevat näennäisesti tämän siirtolaisvirran johdosta. Kokoomus politikoillehan raha on tärkeintä ja siksi mitään järkeviä ratkaisuja ei ole luvassa ennen kuin valta vaihtuu. Suomalaiset ja muutkin Eurooppalaiset haluavat vakaan ja turvallisen tulevaisuuden. Nyt politikot ajavat ihan muuta.