Kukkaronnyörejään kiristelevät eurooppalaiset valitsevat halpoja piraatteja

Euroopan talouskriisi näyttää lisänneen väärennettyjen tuotteiden kauppaa EU-alueella ja höllentäneen eurooppalaisten asenteita piratismia kohtaan.

EU:n teollisoikeuksien viraston EUIPO:n kyselytutkimuksen mukaan taloudellisesti tiukkoina aikoina etenkin nuoret eurooppalaiset ostavat aiempaa enemmän väärennettyjä tuotteita.

Vaikka suurin osa EU-kansalaisista suhtautuu piraattituotteisiin yhä kielteisesti, asenteet niitä kohtaan ovat lieventyneet sitten vuoden 2013, jolloin samankaltainen kysely viimeksi tehtiin.

Yhä useampi hyväksyy kopion

Kopiotuotteiden hankkimiseen suhtaudutaan ymmärtäväisimmin, kun perusteena on hinta. Kaikista EU-kansalaisista 27 prosenttia katsoo, että tuoteväärennösten ostaminen on hyväksyttävää, jos aito merkkituote on liian kallis. Nuorista 15-24-vuotiaista tätä mieltä oli jo yli 40 prosenttia.

Suomalaisvastaajista 23 prosenttia hyväksyi väärennösten hankkimisen niiden halpuuteen vedoten. Suomessa myönteisyys kopiotuotteiden ostamiseen hintaperustein on kasvanut nopeammin kuin EU-maissa keskimäärin. Vuodesta 2013 myönteisyys halvempia kopiotuotteita kohtaan on lisääntynyt Suomessa kahdeksan prosenttiyksikköä, kun vastaava kasvu EU-maissa keskimäärin on kolme prosenttiyksikköä.

Nuoret ostavat muita useammin

15-24-vuotiaista EU-kansalaisista 15 prosenttia on kyselyn mukaan ostanut tietoisesti kopiotuotteita kyselyä edeltäneiden 12 kuukauden aikana. Nuorten tarkoitukselliset piraattiostokset ovat yleistyneet yhdeksän prosenttiyksikköä vuoteen 2013 verrattuna.

Kaikista vastaajista seitsemän prosenttia myönsi ostaneensa kopiotuotteita tarkoituksella.

Vahingossa väärennöksiä kertoi ostaneensa kymmenen prosenttia vastaajista. Määrä kasvoi neljä prosenttiyksikköä vuodesta 2013.

Maaliskuussa julkaistuun kyselytutkimukseen haastateltiin yhteensä yli 26 000:ta yli 15-vuotiasta EU-kansalaista. Heitä oli kaikista 28 jäsenmaasta. Suomalaisia kyselyyn haastateltiin reilu tuhat.

Kyselyt tehtiin viime lokakuussa puhelimitse.

Kännyköistä kuukautissuojiin

Tullit pystyvät pysäyttämään vain noin kolme prosenttia EU-markkinoille tulevista tuoteväärennöksistä, arvioi Euroopan komissio. Valtaosa kopiotuotteista valmistetaan Kiinassa, ja Eurooppaan ne saapuvat useimmiten postipaketeissa.

Suomeen posti- ja pikarahtiliikenteessä saapuvien väärennösten määrästä ei ole tarkkaa arviota. Tulliylitarkastaja Riikka Pakkanen Tullin tavara- ja liikennevalvonnasta sanoo, että väärennösliikenteen määrästä osviittaa saa silti Helsinki-Vantaan lentokentän kautta Suomeen suuntaavan ulkomaanpostin kokonaismääristä:

- Siellä lentopostissa käsitellään vuosittain yli 40 000 000 yli kahden kilon painoista pakettia ja lisäksi kaikki ne alle kahden kilon kirjelähetykset, niin voidaan perustellusti sanoa, että sekaan mahtuu paljon laittomasti valmistettua tavaraa.

Vuosien varrella on Pakkasen mukaan pysäytetty väärennettyjä tuotteita liki kaikissa kuviteltavissa olevissa kategorioissa.

- Esimerkiksi älypuhelimia, terveyssiteitä, hengityssuojaimia, hajuvesiä, vaatteita, jalkineita, käsilaukkuja, auton varaosia, ilmapalloja ja leluja. Nyrkkisääntö on, että jos jollekin laillisesti valmistetulle tuotteelle on olemassa kysyntää laillisilla markkinoilla, niin sitä aivan varmasti kopioidaan laittomilla.

