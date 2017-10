Kuinka synkkä on viljelijän mieli karmean syksyn jäljiltä? - "Monelle tämä on ollut se viimeinen pisara"

Kokeneilla viljelijöillä on Saarijärven Paavon pirullinen sitkeys, Pohjoisen Suomen tiloja kiertänyt Eija Tammela sanoo. Sen sijaan nuorilta tuottajilta puuttuu vielä kokemus, että tästäkin voi selvitä.

Vaikea syksy pitkittyneine sadonkorjuuaikoineen on vienyt maatilayrittäjät henkisen ja fyysisen sietokyvyn äärimmilleen, MTK-liittojen toiminnanjohtajat sanovat.

Kansanedustaja Kaj Turunen (sin.) on puolestaan tehnyt eduskunnassa kirjallisen kysymyksen maatalousyrittäjien itsemurhien lisääntymisen ehkäisemisestä. Turusen mukaan viljelijöiden itsemurhat ovat lisääntyneet merkittävästi.

MTK:n maatalousjohtaja Johan Åberg, ovatko viljelijöiden itsemurhat lisääntyneet Suomessa?

– Faktaa on vaikea esittää, mutta varmaan se pitää paikkansa. Siitä on tietoa, että viljelijöiden henkinen jaksaminen on nyt jo kolmatta vuotta entistä suuremmalla koetuksella. En epäile, etteikö itsemurhien määrä olisi kasvussa, ja varmaan riski kasvaa taas tänä syksynä, kun moni odotti hyvää satoa, mutta syksystä tulikin sitten tällainen.

Pidättekö kansanedustaja Turusen kysymystä maatalousyrittä­jien itsemurhien lisääntymisen ehkäisemisestä aiheellisena?

– Tämä on aiheellinen huoli, ja seuraamme tilannetta tiiviisti. Meillekin tulee enemmän ja enemmän yhteydenottoja, että enää ei jakseta hoitaa tilaa. Monelle tämä syksy on ollut se viimeinen pisara.

Meidän viestimme viljelijöille on, että he eivät ole yksin. Kannattaa ottaa yhteyttä ja pyytää apua, sillä sitä saa neuvonnan, ja jos tarvetta on, vaikka terapian muodossa.

Ovatko viljelijöiden itsemurhat lisääntyneet, Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen Välitä viljelijästä -projektin Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin projektityöntekijä Eija Tammela?

– Väittäisin, että väitteelle on pohjaa, ja pidän tietyllä tapaa hyvänä, että asia on nostettu esille. Tarkkaa faktaa itsemurhien määristä tai syistä ei taida olla kellään, mutta sen mutu-tuntuman perusteella mitä itsellänikin on, niin tasan varmasti ovat lisääntyneet.

Tammikuun puolivälin jälkeen olen tehnyt noin 120 tilakäyntiä ja nähnyt sen pahoinvoinnin, synkkyyden ja itsemurha-ajatukset, mitä siellä on. Yleinen toivottomuus on maaperä, joka itsessään luo itsemurhauhkaa, ja se toivottomuus, missä nyt eletään, on johtanut siihen, että itsemurhia on tapahtunut ja vielä paljon enemmän niitä on harkittu.

Onko toivottomuus yhtä syvää Pohjois-Suomen joka kolkassa?

– Aina on muistettava se marginaalinen joukko viljelijöitä, joilla menee aivan hyvin ja joita minä en ole tavannut. Se asiakaskunta, jolla kaikki ei ole hyvin, on kylvetty tasaisesti joka kolkkaan. Surua, murhetta ja ongelmia on joka puolella.

Miksi viljelijöiden itsemurhista on hyvä puhua?

– En tiedä kansanedustaja Turusen tietämystä asiasta, mutta voi sanoa, että osui ja upposi. Itsemurha on arka ja vaikea asia, mutta mitä enemmän siitä puhutaan, sitä paremmin tuottajille menee tietoa, että tämä on tänä päivänä aika yleistä eikä kukaan heistä ole se yksi ja ainoa toivoton luuseri, joka miettii itsemurhaa. Heitä on suuri joukko, tänään todennäköisesti enemmän kuin puolet suomalaisista tuottajista.

Millaista apua Välitä viljelijästä -projektin kautta viljelijöille on tarjolla?

– Melan ostopalvelusitoumus on 500 euroa tuottajaa kohti eli pariskunnan kohdalla tuhat euroa. Sillä saa talous-, terapia ja lakipalvelua, mutta paljon muutakin apua meidän kautta saa. Tiloilla on myös parisuhdeongelmia, perheongelmia, yritykseen liittyvää tietynlaista johtamisen ongelmaa, huoltajuuskiistoja sekä yhtymien, osakeyhtiöiden ja perikuntien riitoja.