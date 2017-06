KSML: Soini torjuu väitteet "kabinettivallankaappauksesta"

Perussuomalaisten väistyvä puheenjohtaja Timo Soini tuomitsee Keskisuomalaisen haastattelussa puheet siitä, että perussuomalaisten ministerivalintoja koskeva sääntömuutos olisi "kabinettivallankaappaus", kuten puolueen kansanedustajat Mika Niikko ja Tom Packalén sitä aiemmin STT:lle kuvailivat.

- Se on roskapuhetta ja ymmärtämättömien propagandaa. Ei kansanedustajien pitäisi mennä tuollaisia hörisemään. Kysymys on päinvastaisesta. Tähän saakka puheenjohtaja on käytännössä päättänyt ministerin, nyt puoluehallitus ja ryhmä saisi sen tehdä, Soini sanoo.

Soini kommentoi Keskisuomalaisen haastattelussa myös puolueen uuden johtajan valintaa. Hän sanoi, että myös uuden puheenjohtajan on pidettävä kiinni puolueen linjasta.

- Jonkinasteinen muutos tulee henkilötasolla, mutta puolueen ohjelmat ovat edelleen voimassa. Puheenjohtajan on sitouduttava puolueen ohjelmiin ja linjaan. Olen minäkin joutunut äänestämään omaa mielipidettäni vastaan, koska enemmistö on ollut toista kantaa. Se täytyy ymmärtää, Soini sanoi perjantaina illalla.

Perussuomalaiset saa tänään uuden puheenjohtajan puoluekokouksessa Jyväskylässä.

Linkki juttuun