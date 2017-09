KSML: Riskiluokitus kymmenillä kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneilla, joita ollaan poistamassa maasta

Keskusrikospoliisi (KRP) on antanut riskiluokituksen kymmenille kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneille ihmisille, joita ollaan poistamassa maasta, kertoo Keskisuomalainen. Riskihenkilöitä on kuitenkin alle sata, sanoo lehdelle KRP:n päällikkö Robin Lardot. Hänen mukaansa lisäksi on turvapaikanhakijoita, joiden riskiluokitus vaatii tarkempaa analyysia.

Riskihenkilöt ovat saattaneet syyllistyä turvapaikkaprosessin aikana väkivaltarikoksiin. Lardotin mukaan joukossa on myös ihmisiä, jotka ovat osoittaneet radikalisoitumisen merkkejä.

Tällä hetkellä yhteensä noin 1 400:sta lainvoimaisen kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneesta on Keskisuomalaisen mukaan tehty täytäntöönpanokelpoinen päätös maasta poistamiseksi.

