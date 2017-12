KSML: Ministeriö valmistelee poliisien lisäämistä uuden alkoholilain myötä

Jos ministeri valehtelee niin se ei olekaan valetta?

"Kokoomuksen sisäministeri Paula Risikko on esittänyt toistuvasti julkisuudessa väitteen (29.10.2016 Mtv ja 10.1.2017 Ilkka), jonka mukaan työttömiä poliiseja on vain seitsemän (7), vaikka itse olen selvittänyt asian työ-ja elinkeinoministeriöstä ja saanut tiedon, jonka mukaan työttömiä poliiseja oli 2016 marraskuussa 77 ja joulukuussa 89. Nämä TEM:in lukemat ovat kymmenkertaisia ministerin lukuun nähden. Kesäkuun 2017 tilaston mukaan poliiseja on työttömänä 88."