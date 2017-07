KSML: Kevennetystä ajo-opetuksesta on saatu hyviä tuloksia

Vuoden alusta kokeillusta supistetusta ajo-opetuksesta on saatu hyviä kokemuksia. Autokoululiiton puheenjohtaja Jarmo Jokilampi kertoi Keskisuomalaiselle, että minimiopetuksella on saatu vähintään yhtä hyvä tuloksia kuin perinteisellä opetuksella.

Kevennetyssä opetuksessa teoria- ja ajotunteja on puolet vähemmän ja ajokokeeseen voi päästä jo kymmenen ajotunnin jälkeen. Kokeiluun osallistuneista ajokokeen on läpäissyt ensi yrittämällä 78 prosenttia, kun vastaava lukema perinteisessä opetuksessa on 74 prosenttia.

Kokeilu jatkuu vuoden loppuun.