KSML: Journalistiliitto kummeksuu porttikieltoja perussuomalaisten puoluekokoukseen

Journalistiliitto ihmettelee perussuomalaisten päätöstä hylätä useiden toimittajien akkreditointihakemus viikonlopun puoluekokoukseensa, kertoo Keskisuomalainen.

Keskisuomalaiselle asiaa kommentoinut Journalistiliiton puheenjohtaja Hanne Aho pitää ratkaisua erikoisena ja lyhytnäköisenä.

Yksi hylkäyspäätöksen saaneista toimittajista on vapaa kirjoittaja Kaarina Hazard, jonka mukaan hylättyjä hakemuksia on yhteensä 13. Perussuomalaisten puoluevirkailija Matti Putkonen vahvisti Keskisuomalaiselle, että puoluetoimisto on hylännyt useita akkreditointeja.

Putkonen kertoo Keskisuomalaiselle, että kokoukseen "ei haluta sellaisia, jotka eivät edusta meidän kannalta relevantteja lehtiä tai mediaa".

Puheenjohtaja Aho ihmettelee lehdelle, miksei jokin puolue haluaisi kertoa toiminnastaan toimittajille.

