KRP:ltä useita tietopyyntöjä Puolustusvoimille, kaksoiskansalaisuusohjeiden tutkinta etenee

Keskusrikospoliisi on käynnistänyt selvitykset Puolustusvoimien mahdollisesta kaksoiskansalaisohjeistuksesta. Tutkinnanjohtaja, rikostarkastaja Jari Nieminen on asiasta niukkasanainen.



– Asia selvitellään. KRP on lähettänyt useita tiedonsaantipyyntöjä Puolustusvoimien eri organisaatioihin. Asian eteneminen riippuu myös siitä missä ajassa saamme vastauksia. Talvilomaviikot saattavat hidastaa vastausten palautumista, hän arvioi Lännen Medialle.



Nieminen ei osaa vielä arvioida kuultavaksi kutsuttavien määrää. Ensin on tehtävä kattava taustaselvitys. Hän arvelee, että varusmiestason seulomiseen ei tarvitse mennä.



– Voi olla, että tässä on edessä enemmänkin työtä, mutta kokonaisuuden arvioiminen on vielä mahdotonta, hän lisää.



KRP ei tässä vaiheessa kerro Puolustusvoimien omien selvitysten sisällöstä



Puolustusvoimat selvitti helmikuun alussa löytyykö sen sisältä syrjiviä käytäntöjä kaksoiskansalaisten kohtelussa varusmiespalveluksessa tai rekrytoitaessa puolustusvoimien virkoihin. Selvityksessä käytiin läpi toimintatapojen lainmukaisuus puolustusvoimien yksiköissä.



Selvitykseen päädyttiin ilmitulleen Kainuun prikaatin tapauksen vuoksi. Siellä varusmiehille oli tammikuussa virheellisesti kerrottu, että lennokkijärjestelmän koulutukseen ei oteta Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaisia.



Selvityksen yhteydessä tuli esiin epäilys toisesta tapauksesta, jossa on mahdollisesti annettu virheellistä ohjeistusta. Epäilty tapaus koskisi hyvin rajattua joukkoa varusmiehiä .Tapauksen tutkintaan osallistuu myös Keskusrikospoliisi.