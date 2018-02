Jospa kuolema on luonnollinen. Ja salkussa Patrian pari esittetä. 2 Patrian työntekijää on saanut potkut (varmisteleeko tj asemaansa?) Olisiko pitänyt vähän odottaa ja selvittää asia perusteellisesti.

Mielestäni asetarvikkeiden markkinointia saa tehdä myös maihin, joihin näitä tarvikkeita ei nyt voi viedä. Tilanne tulevaisuudessa voi olla toinen ja kenkä on hyvä olla oven välissä.