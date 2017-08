KRP vahvisti Ylelle: Turun iskun pääepäilty oli saanut kielteisen turvapaikkapäätöksen

KRP:n päällikkö Robin Lardot vahvistaa Ylelle, että Turun puukotusten pääepäilty on saanut kielteisen turvapaikkapäätöksen Suomesta. Mies on valittanut kielteisestä päätöksestä.

- Vahvistan sen, että pääepäillyllä on turvapaikkaprosessi kesken Suomessa. Hänen saamastaan päätöksestä on valitettu, ja prosessi on edelleen kesken, Lardot sanoo Ylelle.

Aiemmin poliisi on kertonut, että pääepäilty tuli turvapaikanhakijana Suomeen viime vuonna. Sisäministeriön kansliapäällikkö Päivi Nerg kertoi aamulla, että mies ei ole vielä saanut lainvoimaista päätöstä turvapaikkaprosessissaan.

Yksi epäillyistä tuomittu Suomessa aiemminkin

Yksi viidestä Turun terrorismirikoksista epäillyistä on tuomittu aiemmin Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa. Muilla epäillyillä ei ole tuomioita Suomesta. 18-vuotias nuori mies tuomittiin helmikuussa viiden kuukauden ehdolliseen vankeuteen pakottamisesta seksuaaliseen tekoon nuorena henkilönä.

Mies oli vielä 17-vuotias tekoaikaan heinäkuussa 2016. Hän oli kosketellut vammaisen uhrin rintoja ja tunkenut kätensä tämän alushousuihin estelyistä huolimatta.

Oikeuden mukaan hän oli käyttänyt hyväkseen vammaisen naisen pelkotilaa. Nainen oli hetkeä aiemmin joutunut toisen marokkolaisen miehen hyväksikäyttämäksi. Tuomio ei ole lainvoimainen. Asian käsittely on kesken Turun hovioikeudessa.

Tuomiosta kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat.