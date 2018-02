KRP: Ugandasta oikeusapupyyntö liikemiehen kuolemaan liittyen - vainajan ruumis tuotu Suomeen

Suomen ja Ugandan poliisiviranomaiset ovat alkaneet vaihtaa tietoa liittyen Ugandan pääkaupungissa Kampalassa viime viikolla kuolleeseen suomalaismieheen, kerrotaan keskusrikospoliisista. KRP vastaanotti Ugandasta tulleen oikeusapupyynnön iltapäivällä ja välitti pyynnön eteenpäin Itä-Uudenmaan poliisilaitokselle.

KRP:n mukaan toimivalta tutkinnassa on Ugandan viranomaisilla, mutta Suomen poliisiviranomaiset seuraavat tilanteen kehittymistä tarkasti.

Rikosylikomisario Tero Haapala KRP:stä kertoo, että tietojen vaihto liittyy kuolemansyyn selvittämiseen. Miehen ruumis on hänen mukaansa tuotu Suomeen.

– Siinä on kaikki, mitä me kerromme. Tämä on sellainen, mitä emme enempää kommentoi, että mitä tutkimuksia täällä tehdään. Yksityiskohdat ovat salassa pidettäviä kuolemansyyn selvittämisessä, Haapala sanoo.

Haapala ei kerro, mitä tietoa on vaihdettu ja mitä tietoa on saatu tutkinnasta Ugandassa.

– Tätä tutkitaan tällä hetkellä kuolemansyyn selvittämisenä. Näillä tiedoilla tämä on se asia. Me emme avaa, mitä tietoa olemme saaneet tutkinnasta ja mitä tietoa olemme vaihtaneet.

Haapalan mukaan Ugandan viranomaisten kanssa on toimittu aiemminkin, mutta se on harvinaista.

– Sinne on ihan normaalit Interpol-yhteydet olemassa. Meillä on siellä hyvä ja luotettava vastapari. Tässä voidaan puhua, että toimimme Ugandan poliisin kanssa. Kaikki tämän päivän viestintävälineet ovat käytettävissä.

KRP on saanut Haapalan mukaan tietoa tutkinnasta.

– Kaikki, mitä kuolemansyyn selvittämiseen liittyy niin niitä tietoja tässä vaihdetaan. Keskusrikospoliisin tehtävä on varmistaa, että tiedot vaihtuvat ja kuolemansyyntutkinnasta vastaa Itä-Uudenmaan poliisilaitos.

Haapalan mukaan tällä hetkellä asiaan liittyen ei ole KRP:ssä avattu muita tutkintoja.

Lindén oikoo sanomisiaan

Entinen kokoomusministeri Suvi Lindén sanoo olleensa Ugandassa kartoittamassa maan valmiutta laittaa liikkeelle hankkeita, joissa älypuhelimella autetaan kansalaisia arjessa. Hän sanoo Facebookissa julkaisemassaan kirjoituksessa, ettei ole väittänyt tämän tapahtuneen laajakaistakomission toimeksiannosta.

Lindénin Ugandan-matka nousi otsikoihin Ugandassa kuolleen suomalaisen liikemiehen tapauksen yhteydessä. Kansainvälisen televiestintäliiton ITUn tiedottaja kertoi eilen, ettei Lindén ollut Ugandassa komission virallisena edustajana. Tiedottajan mukaan komissio ei tiennyt Ugandan-matkasta.

Lindén sanoo, että hänen tehtävänsä komissiossa on ollut koko ajan luottamustehtävä, vapaaehtoinen ja perustunut ITUn pääsihteerin henkilökohtaiseen kutsuun.

Lindén kertoo olleensa laajakaistakomission varsinainen jäsen vuosina 2010-2015. Vuonna 2015 tehtävä pääsihteerin vaihdoksen myötä päättyi. Lindén kertoo kuitenkin sopineensa uuden pääsihteerin kanssa, että hän voi jatkossakin kertoa komission työstä advocator-nimikkeellä.

– Syksyllä 2017 kävimme kahdenkeskisen keskustelun pääsihteeri (Houlin) Zhaon kanssa, jossa yhteydessä sovimme, että advocatorin sijaan voin käyttää aikaisempaa special envoy nimikettä, hän sanoo.

Lindén sanoi aiemmin Facebookissa, että tietoyhteiskunnan edistäminen on kuulunut hänen luottamustehtäväänsä YK:n laajakaistakomission erityislähettiläänä vuodesta 2011. Hän sanoi olleensa Ugandassa tietoyhteiskunnan edistämistä koskevissa asioissa, ei Patrian asialla.

Patria: Yhteyksiä Lindéniin ei ole



Entinen ministeri Suvi Lindén ei ole tehnyt minkäännäköistä yhteistyötä Patrian kanssa, kertoo Patrian viestintäjohtaja Birgitta Selonen.

– Ei ole tehnyt mitään (yhteistyötä) ja mitään yhteyksiä häneen ei ole, Selonen sanoo STT:lle.

– Lindén ei ole meiltä ostanut yhtään mitään eikä hänellä ole ollut meidän kanssa mitään tekemistä.

Asia nousi julkisuuteen Ugandassa kuolleen suomalaisen liikemiehen tapauksen yhteydessä. Iltalehden mukaan juuri Lindén löysi suomalaismiehen hotellihuoneesta kuolleena ja Lindén oli ollut liikemiehen tuttava pitkään. Lindén on jo aiemmin kertonut, ettei ollut liikkeellä Patrian asioissa, vaan tietoyhteiskunnan edistämistä koskevissa asioissa.

Viestintäjohtaja Selosen mukaan Ugandassa kuollut liikemies oli tavannut Patrian myyntihenkilön tammikuussa ja kertonut tuolloin, että Suvi Lindén on mukana liikemiehen matkaseurueessa.

Selosen mukaan Patrialla ei ole sen enempää tietoa liikemiehen ja Lindénin yhteistyöstä. Ugandalaismediat ovat puolestaan kertoneet, että liikemies ja Lindén tulivat maahan yhteisellä kutsukirjeellä.

– Tämä liikemies on silloin (keskustelussa) todennut, että hän on muissa, hänen omissa hankkeissaan matkalla Afrikkaan ja voisiko siinä samalla mahdollisesti näyttää Patrian esitteitä, Selonen sanoo.

– Todennäköisesti tämä kutsukirje liittyy niihin muihin juttuihin. Hän ei ole meille kertonut silloin, mikä hänen matkansa tarkoitus on ollut.

Selosen mukaan Patrian hallituksen on määrä kokoontua tänään kello 17 käsittelemään Ugandan tapausta.