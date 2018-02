Keskusrikospoliisi (KRP) epäilee, että Turun kaupungin pysäköintimittareista on varastettu ja kavallettu liki 900 000 euroa.

Epäillyt rikokset tapahtuivat vuosina 2007-2017. KRP:n mukaan kolikoita on kavallettu ainakin 875 000 euron edestä. Todellinen määrä saattaa kuitenkin olla vielä suurempi, koska poliisi epäilee rikosten alkaneen jo 1990-luvulla.

KRP epäilee kavalluksista kolmea Turun kaupungilla työskennellyttä ihmistä. Heidän työtehtäviinsä kuuluivat pysäköintiautomaattien tyhjennykset ja huollot.

KRP:n mukaan kolikoita vietiin pysäköintiautomaattien rahalippaista sekä lukitusta keräysastiasta, johon lippaita tyhjennettiin. KRP epäilee, että rahoja tilitettiin jopa tuhansia euroja liian vähän päivässä.

Rahakoira löysi osan kolikoista

Kolmikkoa epäillään muun muassa törkeistä kavalluksista ja törkeästä varkaudesta. Tutkinnassa on tullut ilmi myös törkeitä rahanpesu- ja kätkemisrikoksia, joista poliisi epäilee yhteensä seitsemää ihmistä. Heidän epäillään häivyttäneen rahojen alkuperää tai piilotelleen rahoja.

KRP on saanut osan kolikoista takaisin kotietsintöjen yhteydessä. Etsinnöissä käytettiin apuna rahakoiraa.

Turun kaupunki on tehnyt asiasta sisäistä tarkastusta, jonka on määrä valmistua lähipäivinä. Lisäksi kaupunki on tilannut rahankäsittelyprosessista ulkoisen arvioinnin.

Kaupunki aloittaa ensi viikolla vastuuhenkilöiden kuulemiset. Niiden jälkeen kaupunginjohtaja Minna Arve aikoo päättää toimenpiteistä, joihin kaupunki ryhtyy.