KRP: Turun puukottaja ihannoi Isisiä ja näki itsensä "Isisin sotilaana"

Turun elokuisen puukkoiskun tekijä Abderrahman Bouanane toimi yksin eikä kuulunut virallisesti mihinkään terroristijärjestöön. Poliisin mukaan hänen lähipiirinsä ei ymmärtänyt tämän ajatuksia ja jopa väsyi niihin.

Keskusrikospoliisin mukaan tekijä kertoo kuitenkin aloittaneensa Isisiin liittyvään materiaaliin tutustumisen kolme kuukautta ennen puukotuksia. Yhdeksi syyksi puukotuksiin hän on sanonut länsiliittouman tekemät ilmaiskut Syyrian Raqqassa.

Puukottaja toivoi kuolevansa marttyyrina, ja ihannoi poliisin mukaan Euroopassa tehtyjä aiempia iskuja. Poliisi kuitenkin ampui häntä reiteen ja onnistui ottamaan hänet kiinni.

- Hän on nähnyt itsensä taistelijana, sotilaana, Isisin miehenä. Hän olisi halunnut, että Isis ottaa tästä kunniaa itselleen, mutta niin ei ole tapahtunut, kertoo tutkinnanjohtaja Olli Töyräs KRP:stä.

Myös miehen lähipiirin mukaan hän oli osoittanut merkkejä radikalisoitumisesta ja näyttänyt muille muun muassa Isis-videoita. Poliisilla on hallussaan miehen tekemä manifesti, jonka hän on kirjoittanut ja videoinut ennen puukotuksia. Videointi oli tehty Turussa Brahenpuistossa samana päivänä kuin isku tehtiin.

- Manifesti on useita minuutteja pitkä. Se on ääneen lausuttu videonpätkä. Se on uskonnollissävytteistä julistusta, jossa käydään pohdintaa vääräuskoisuuden ja oikeaoppisuuden välillä ja kuka sortaa muslimeita. Tekijä latasi sen Telegram-pikaviestipalveluun, Töyräs sanoi.

Vastaanottajista Töyräksellä ei ollut tarkempaa tietoa, mutta hän kertoi että kyseisellä alustalla videon nähneet ovat ilmeisesti samanhenkisiä ihmisiä.

Kielteinen turvapaikkapäätös ei ollut motiivina

Bouanane oli hakenut Suomesta turvapaikkaa. Hän sai kielteisen turvapaikkapäätöksen loppuvuonna 2016 ja valitti siitä pian päätöksen jälkeen. Poliisin käsityksen mukaan tämä ei kuitenkaan ollut syy iskulle.

- Hän ei lähtenyt tälle polulle sen takia, että sai kielteisen päätöksen, Töyräs kertoi.

Iskun tekijälle on tehty mielentilatutkimus, jonka tulos ei ole julkisesti tiedossa. KRP:n mukaan mielentilatutkimuksen tulos ei vaikuta esitutkintaan, vaan se on oikeuden asia.

KRP:n mukaan Bouanane vietti normaalia turvapaikanhakijan elämää. Hänellä oli kaveripiiri, hän kävi moskeijassa ja kielikurssilla.

- Hänen puheensa olivat pikkaisen omalaatuisia, mutta ei hänen käyttäytymisensä muuten ollut poikkeuksellista, tiedotustilaisuudessa kerrottiin.

Varusmies vaihtoehtoinen kohde

Marokkolaista miestä epäillään kahdesta terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhasta ja yhdeksästä terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhan yrityksestä. Yritysten määrä nousi tutkinnan aikana yhdellä henkilöllä, joka ei loukkaantunut tapahtumissa.

Puukotuksissa Turun keskustassa kuoli kaksi suomalaista naista. Haavoittuneista kuusi oli naisia ja kaksi miehiä. KRP:n mukaan osalle henkiin jääneistä uhreista jäi fyysisiä vammoja ja haittoja tai pysyviä kosmeettisia haittoja.

Tapahtumat Turun keskustassa kestivät KRP:n mukaan vain minuutteja ja hän ehti juosta 465 metrin matkan, ennen kuin hänet saatiin pysäytettyä. Poliisin mukaan hän olisi jatkanut juoksuaan, ellei paikalle olisi sattunut paikallispoliisin partiota.

Tekijällä oli aseenaan kaksi tuttavan asunnolta mukaan otettua Ikean keittiöveistä.

KRP:n mukaan tekijällä oli myös vaihtoehtoinen kohde. Hän poistui ensin bussista linja-autoaseman luona ja ajatteli hyökätä varusmiehen kimppuun. Paikalle tuli kuitenkin muita ihmisiä, jolloin hän luopui tästä ajatuksesta.

Poliisi on etsintäkuuluttanut tapahtuneen vuoksi uzbekistanilaistaustaisen miehen, mutta häntä ei ole toistaiseksi saatu kiinni.

- Me emme epäile, että asiaan liittyisi mikään ryhmittymä tai porukka. On totta, että yksi henkilö on tavoittamatta ja hänen rooliaan halutaan selvittää, kertoi KRP tiedotustilaisuudessa.

KRP on saanut tutkinnan valmiiksi, ja se siirtyy syyteharkintaan. Tutkinnan tuloksista tiedotettiin keskiviikkona.

Syyteharkinnan on tarkoitus valmistua helmikuun loppuun mennessä. Syytteen noston jälkeen juttua aletaan puida Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa.

Isis kannustaa yksittäisiin iskuihin

Suojelupoliisin mukaan asemiaan menettänyt Isis jatkaa propagandaansa ja pyrkii kannustamaan toimintaan ihmisiä, jotka eivät kuulu järjestöön.

Erikoistutkija Pekka Hiltunen suposta kertoo, että perinteisen järjestäytyneen terrorismin riski on yhä olemassa yksittäisten toimijoiden yksinkertaisten iskujen rinnalla.

Isis ei ole ottanut nimiinsä kaikkia sen innoittamana tehtyjä iskuja. Suojelupoliisin mukaan syynä voi olla esimerkiksi se, että järjestö pyrkii suojelemaan henkiin jäänyttä toimijaa tai se ei ole tietoinen iskusta.