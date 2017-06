Keskusrikospoliisi kertoo, että sunnuntainen mahdollisesti Helsingin Temppeliaukion kirkkoon kohdistunut terroriuhka ei ollut Suomessa ensimmäinen laatuaan.

Rikosylikomisario Tero Haapala kertoo, että aiemmissa terroriuhissa on ollut kysymys suojelupoliisin rekistereissä oleviin kohdehenkilöihin liittyvistä riskeistä, jotka ovat olleet ajallisesti ja paikallisesti konkreettisia. Hänen mukaansa poliisi ei vain ole päätynyt niissä samankaltaiseen näkyvään operaatioon, johon sunnuntaina päädyttiin.

Haapalan mukaan useat tapaukset, joista osa on esitutkinnassa, ovat sattuneet pääosin toissa vuoden loppupuolelta lähtien.

"Pakanallinen kirkko Suomessa"

Helsingin Temppeliaukion kirkko mainittiin viime kesänä Isisin propagandakoneistoon kuuluvassa lehdessä, kertoo Iltalehti. Suomalaiseksi naiseksi väitetty kirjoittaja kuvasi Dabiq-lehden kirjoituksessa radikalisoitumistaan.

Viime kesänä Dabiq-lehdessä julkaistun jutun kirjoittajaksi on merkitty Umm Khalid al-Finlandiyyah, joka tarkoittaa suomalaista Khalidin äitiä. Fanaattisen kirjoituksen yhteydessä oli kuva Temppeliaukion kirkosta ja kuvateksti "Pakanallinen kirkko Suomessa."

Kirjoittaja muun muassa kehotti kaikkia suomalaisia kääntymään islaminuskoon ja myös kehotti hyökkäämään ristiretkeläisiä ja heidän liittolaisiaan vastaan.

KRP: Supon uhka-arvion ja Helsingin terroriepäilyn välillä ei suoraa yhteyttä

Keskusrikospoliisi (KRP) kertoo, että Helsingin Temppeliaukion kirkkoon mahdollisesti kohdistuvalla terrori-iskun uhalla ei ole suoraa yhteyttä suojelupoliisin (supo) viimeviikkoisen uhka-arvioon.

Supo kertoi keskiviikkona, että terrori-iskujen uhka Suomessa on suurempi kuin koskaan. Sunnuntaina Helsingin poliisi jahtasi epäiltyä Temppeliaukion kirkon ympäristössä useiden tuntien ajan, ja maanantaina KRP kertoi epäilevänsä, että Temppeliaukion kirkkoa kohtaan olisi valmisteltu terroristista tekoa.

- Tämän uhan osalta voidaan todeta, että se tuli viranomaisten tietoon vasta tuon arviotason tiedon jälkeen. Eli näillä ei ole siinä mielessä yhteyttä, KRP:n rikosylikomisario Tero Haapala sanoo STT:lle.

- Uhkien arviointi on meillä ihan jokapäiväistä toimintaa. Tässä tapauksessa hyvin pian kun poliisille näitä asioita tuli tietoon, on ryhdytty toimenpiteisiin. Ei tässä ole viivytelty.

KRP ei ole kertonut, minkä tietojen nojalla se ryhtyi sunnuntain operaatioonsa tai miksi juuri Temppeliaukion kirkkoa epäiltiin kohteeksi. Kirkon ympärille asetettiin betoniesteet, jotka ovat edelleen paikallaan.

- Kaikessa toiminnassa, jossa hengen ja terveyden vaara on kysymyksessä, rima ryhtyä toimenpiteisiin on äärimmäisen matalalla.

Tapauksen tiimoilta ei ole tehty pidätyksiä.

Supo: Arvioon ei päivitystä

Supo päivitti viime viikolla terrorismin uhka-arviota ja kertoi, että terrori-iskujen uhka Suomessa on suurempi kuin koskaan. Arvio päivitettiin, koska supon tietoon oli tullut aiempaa vakavampia terrorismiin kytkeytyviä suunnitelmia ja hankkeita.

Supon viestintäasiantuntijan Verna Leinosen mukaan uutta päivitystä uhka-arvioon ei ole luvassa Temppeliaukion kirkon operaation jälkeen. Viime viikolla annettu päivitys on edelleen voimassa.

- Uhka-arvio ei ole reaktiivinen, vaan siinä arvioidaan kehitystä pidemmällä aikavälillä ja sen tarkoitus on olla ennakoiva, Leinonen sanoo STT:lle.

Sisäministeri Paula Risikko (kok.) vakuuttaa, että Suomi on varautunut hyvin terrori-uhkaan. Hän kuitenkin totesi, että nyt kun uhkakuva on kohonnut ja uhka on lisääntynyt, hereillä pitää olla koko ajan. Supo nosti viime viikolla uhka-arviotaan ja sunnuntaina Temppeliaukion kirkolla tehtiin näyttävä poliisioperaatio mahdollisen terroriuhkan takia.

Sisäministeri kertoi, että yhteistyötä tehdään suojelupoliisin, Rajavartiolaitoksen, poliisin ja maahanmuuttoviranomaisten välillä kattavasti, jotta uhkia voitaisiin estää ennalta.

- - -

Korjattu: 12.21: Tero Haapalan titteli on rikosylikomisario, ei ylikomisario

