KRP suomalaisia säikytelleistä puheluista: Harkitkaa, ennen kuin tilaatte

Keskusrikospoliisin (KRP) mukaan suomalaisia viime aikoina hämmentäneet pilapuhelut eivät liity rikolliseen toimintaan. Ihmiset ovat saaneet esimerkiksi perintäpuheluita tai valitussoittoja +358 521 425 364 -numerosta.

KRP:n mukaan kyseessä on JokesPhone-sovellus, jonka kautta voi valita valmiiksi nauhoitetun puhelun soitettavaksi tiettyyn numeroon. KRP kertoo, että osa puheluista on säikäyttänyt näiden saajia.

Puheluissa on saatettu esimerkiksi periä vastaajalta maksamatonta sähkölaskua tai väittää tämän käyttävän luvatta jonkun toisen nettiliittymää. Puhelut ovat suomenkielisiä ja aidonoloisia, joskin nauhoitettuja.

Poliisi on saanut kesä-heinäkuussa pilasoittoihin liittyen kymmenen ilmoitusta, joista kaksi on rikosilmoituksia. Puheluista on tullut lisäksi useita ilmoituksia KRP:n Nettivinkkiin.

KRP:n mukaan palvelu ei liity rikolliseen toimintaan, vaan puheluilla on tarkoitus lähinnä hämmentää ihmisiä.

KRP kehottaa kuitenkin ihmisiä harkitsemaan, kannattaako kyseisiä puheluita tilata, koska puhelut ovat ahdistaneet ja huolestuttaneet vastaanottajia.