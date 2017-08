KRP HS:lle: Ammattirikolliset hyödyntävät turvapaikan hakemista omaisuusrikoksien tehtailussa

Ammattirikolliset hyödyntävät turvapaikan hakemista omaisuusrikoksien tehtailussa, kerrotaan keskusrikospoliisista Helsingin Sanomille. KRP:n mukaan ilmiö koskee etenkin valkovenäläisiä ja georgialaisia maasta toiseen liikkuvia omaisuusrikollisia.

Joskus turvapaikkaa on haettu heti maahantulon jälkeen ja rikoksia on tehty turvapaikkakäsittelyn aikana. Rikolliset ovat hyödyntäneet ilmaista asumista vastaanottokeskuksissa. Jossain tapauksissa taas turvapaikkaa on haettu siinä vaiheessa, kun rikolliset ovat jääneet kiinni omaisuusrikoksista.

Rikoskomisario Minna Laukan mukaan tänä vuonna Suomessa on jäänyt kiinni tavanomaista suurempi määrä georgialaisia, joita epäillään erilaisista omaisuusrikoksista näpistyksistä asuntomurtoihin.

Laukka kertoo, että georgialaisia epäiltyjä on vielä lukumääräisesti pieni joukko. Tilannetta kuitenkin seurataan, sillä Ruotsissa on jo havaittu lukuisia georgialaisia varasliigoja.

KRP:n mukaan valkovenäläisten rikollisten aktiivisuus on ollut Suomessa tänä vuonna samaa luokkaa kuin aiempinakin vuosina.

