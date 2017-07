KRP: Hajonneen Cannonballin ex-jäsenet perustanevat uuden jengin tai liittynevät muihin

Järjestäytyneeksi rikollisryhmäksi määritellyn liivijengi Cannonball MC:n ex-jäsenet perustavat luultavasti uuden jengin tai liittyvät olemassa oleviin jengeihin, keskusrikospoliisista kerrotaan. Iltalehden tietojen mukaan Cannonball MC hajosi viime viikolla sisäisiin erimielisyyksiin.

KRP:n tutkintaosaston päällikkö, rikosylitarkastaja Sanna Palo kertoo, että KRP on tietoinen, mitä jengikentällä tapahtuu. Hän arvioi, että muutos on jengimaailman kannalta merkittävä.

- Ollaan oltu tietoisia, että jotain on tapahtumassa. Näin se on, mitä lehtitiedoissa kerrotaan, Palo kertoo STT:lle.

- Onhan se merkittävä muutos jengimaailmassa, kun yksi noin pitkäaikainen ja tunnettu porukka hajoaa, hän jatkaa.

Hän arvioi, että kerhon ulkopuolelle jääneet jäsenet pyrkivät ryhmittäytymään uudelleen.

- Jää sitten nähtäväksi, että tapahtuuko tämä liittymällä olemassa oleviin jengeihin vai perustamalla jotain uutta. Tuskinpa jäsenet tulevat jäämään kokonaan jengimaailman ulkopuolelle.

Ainakaan tässä vaiheessa Palo ei halua kommentoida, mitä mahdollisia syitä jengin hajoamiseen liittyy.

- Monia syitä ja erimielisyyksiä siinä on varmaankin ollut, Palo sanoo.

Cannonballin jäseniä on tuomittu vuosien varrella muun muassa lukuisista väkivalta-, huume- ja talousrikoksista. Jyrkän hierarkkiseen jengiin on päässyt vain toisen jäsenen suosituksella. Jengin jäseniä on sitonut lisäksi ehdoton lojaaliusvelvoite.

Kotimaisella jengillä on kerhon nettisivujen mukaan toimintaa noin kymmenellä paikkakunnalla. Kerholla on sivujen mukaan osasto myös Viron Tallinnassa.

Linkki juttuun