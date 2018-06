Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru (sd.), kuinka suuri työ valiokunnalla on ottaa huomioon perustuslakivaliokunnan muutosvaatimukset?

– En halua tässä vaiheessa kommentoida lausuntoa, jota en ole ehtinyt lukea. Työ on tehty hyvin huolella perustuslakivaliokunnassa ja kuten tiedostustilaisuudessa juuri kuulimme, tässä on erittäin mittavia muutoksia tulossa. Osa on teknisiä ja nopeastikin tehtäviä.

Uskotteko, että voitte saada varmuuden siitä, ettei lakiesitys ole EU:n valtiontukisäännösten vastainen ilman EU:n notifikaatiota eli lähettämättä sitä EU-komission tarkistettavaksi?

– Tässä vaiheessa on aivan mahdotonta ottaa kantaa yksityiskohtiin. Tarvitsemme nyt aikaa tehdä muutokset huolella ja valmistelu tavalla, joka ottaa huomioon tämän perustuslakivaliokunnan tärkeän lausunnon.

– Lisäksi tarvitsemme jatkoaskelista selkeän kannan hallitukselta, koska perustuslakivaliokunnalta on sellaisia esityksiä, jotka vaativat hallituksen kantaa.

– Palaamme tulevien päivien aikana siihen, millä tavalla muutoksia ryhdytään tekemään. Nyt rauhassa pitää harkita, mitä asioita tehdään ja millä tavalla askelmerkit otetaan.

– Valiokunta tulee tekemään erittäin huolellista työtä ja tässä perustuslakivaliokunta tarjoaa meille vankan kyljen, johon voidaan nojata. Toteutamme näitä askelmerkkejä sitten, kun tiedämme miten valtioneuvosto tulee ottamaan kantaa näihin ehdotuksiin, joita perustuslakivaliokunta teki.

Ehditäänkö muutokset tehdä niin, että ne saataisiin eduskunnasta läpi vielä ennen kesätaukoa?

– Tässä vaiheessa en ota mitään kantaa aikatauluun. Totean vain, että tietenkin perustuslakivaliokunnan lausunto vaatii huolellisen työn ja se vaatii myös aikaa. Työmäärä ja muutosten laajuus paljastuu tulevina päivinä.

Paljonko tulee vaiheistusta lisää?

– Tässä vaiheessa en ota kantaa näihin yksityiskohtiin.

Oliko perustuslakivaliokunnan lausunnossa jotakin yllättävää?

– En halua ottaa kantaa siihen enkä spekuloida sillä, mitä perustuslakivaliokunnan lausunnossa voisi olla. Perustuslakivaliokunta on tehnyt huolellista työtä ja sen pohjalta nyt edetään.

Mitä aiotte tehdä seuraavaksi?

– Jos luettaisiin tämä (lausunto).