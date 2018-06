Krista Kiuru hallituksen sote-vastineesta: Kyllä tässä vielä valiokunnalla haastetta on

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Kiuru ei ottanut vielä kantaa siihen, istuuko valiokunta myös elokuussa.

Helsinki

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta julkisti tiistaiaamuna järjestetyssä avoimessa kuulemistilaisuudessa hallituksen 121-sivuisen vastineen. Se koskee sitä, miten perustuslakivaliokunnan tekemät muutosvaatimukset sote-uudistuksen valinnanvapauslakiesitykseen tulee ottaa huomioon.

– Kyllä tässä vielä haastetta on. Kysymys on siitä, onko kaikki asiat otettu riittävällä tavalla huomioon ja minkälaisia asioita valiokunnassa on tämän vastineen pohjalta vielä selvitettävä, valiokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru (sd.) sanoi.

Hän ei voinut vielä ottaa kantaa valiokunnan aikatauluihin eikä siihen, aikooko valiokunta pitää kokouksia myös elokuussa eduskunnan istuntotauon aikana. Asia on tällä viikolla esillä myös eduskunnan puhemiesneuvostossa.

– Olemme hyvin alkuvaiheessa hallituksen vastineen kuulemista. Käytännössä olemme päässeet vasta tämän maratonin alkumetreille, Kiuru sanoi.

– Odotetaan nyt rauhassa. Ei tämä asia tänään ratkea. Katsotaan nyt vastine loppuun ja otetaan sitten kantaa, hän lisäsi.

Kiurun mukaan sosiaali- ja terveysvaliokunta halusi edistää avoimuutta sote-uudistuksen käsittelyssä järjestämällä asiantuntijoiden avoimen kuulemisen kokouksensa alkuun.

Hallituksen vastinetta 20 minuutin avoimessa osuudessa esittelivät alivaltiosihteeri Päivi Nerg valtiovarainministeriöstä ja ylijohtaja Kirsi Varhila sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Paikalla oli myös kuusi muuta vastineen valmisteluun osallistuneiden ministeriöiden virkamiestä.

Hallituksen vastine liitteineen on Kiurun mukaan peräti 231 sivua. Hän arveli, että siinä riittää lukemista vielä juhannuksen pyhiksi.

– Annetaan nyt kaikille lukuaikaa.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta laatii sote-uudistuksesta mietinnön. Siinä eduskunnan suurelle salille esitetään valiokunnan tekemät muutosesitykset hallituksen lakiesityksiin.

Ennen mietinnön antamista sen luonnos käy vielä perustuslakivaliokunnassa tarkastettavana.

Eduskunta on aiemmin varautunut istumaan myös heinäkuun ensimmäisen viikon ennen kesätaukoa.

Silloin oletettiin, että sote- ja maakuntauudistuksen keskeiset lait olisi saatu siihen mennessä hyväksyttyä. Nyt tiedetään, että niiden hyväksyntä menee syysistuntokaudelle.