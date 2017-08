Kriisiterapeutti: Jos pelottaa, pysy poissa somesta – "Terrorismia on osattu odottaa"

Suomalaiset ovat osanneet jo varautua henkisesti terrorismiin, uskoo kriisi- ja traumapsykoterapeutti Eija Palosaari. Keskusrikospoliisin mukaan Turun perjantaisia puukotuksia tutkitaan nyt terroritekona.

– Luulen, että terrorismia on osattu odottaa, kun suomalaiset ovat seuranneet tapahtumia Euroopassa ja muualla maailmassa. Kuka tahansa meistä on varmasti nyt vähän säikähtänyt, vaikka olisi mielessään ajatellut, että tämä varmaan tulee vielä.

Palosaari huomauttaa, että vaikka Suomessa on ollut koulusurmien kaltaisia rankkoja tekoja, ne ovat olleet yksittäistapauksia. Terrorismi on Suomessa uutta.

– Tietysti se herättää pelkoja, mutta ne pitää kohdata. Jos yrittää suoraan lukita ja sulkea, se ei ole välttämättä paras mahdollinen keino. Lopulta pitäisi yrittää päästää irti ja olla rehellinen tunteilleen. Muistuta itseäsi siitä, että olet juuri nyt tässä ja turvassa.

Palosaaren mukaan uutiset mahdollisesta terroriteosta Suomessa voivat tuntua tavallisen ihmisen korviin käsittämättömiltä. Jos pelko herää ja ottaa vallan, Palosaari kehottaa pysymään poissa sosiaalisesta mediasta, jossa on liikkunut Turun tapahtumista paljon huhuja.

– Kannattaa seurata virallista tiedotusta ja rakentaa sen mukaan omaa maailmaansa. Jos pelottaa, kannattaa mielellään olla yhteydessä johonkin turvalliseen tuttuun.

Luottamus viranomaisiin on tärkeää

Sanaa "terrorismi" käytettiin puukotuksiin liittyvässä tiedotuksessa vasta tänään. Vielä eilen poliisi kertoi, ettei tapausta tutkittu terrorismina, vaikka mahdollisuutta siihen ei suljettu pois.

Palosaari pitää suomalaisten viranomaisten toimintaa viisaana.

– Meillä halutaan olla varmoja faktoista, ennen kuin ne lähtevät liikkeelle. Viranomaiset eivät heitä ilmaan spekulaatioita, mikä vahvistaa ihmisten perinteistä luottamusta poliisiin.

Palosaaren mukaan varsinkin tällaisessa tilanteessa on tärkeää, että ihmiset pysyvät rauhallisina ja luottavat yhteiskunnan toimintaan.

– Pitää muistaa, että tämä oli yksi paikallisesti rajautunut teko. Se, että poliisi sai tilanteen hallintaan minuuteissa, kertoo aika vahvaa kieltä siitä, että Suomessa voi luottaa yhteiskunnan pyörimiseen. Kehottaisin painottamaan ajatuksia niiden faktojen suuntaan, jotka osoittavat luottamusta.

Palosaari kehottaa ihmisiä suhteuttamaan Turun puukotukset arkielämään.

– Se oli yksittäistapaus. Voi miettiä, paljonko turvallisia ihmisiä ja kohtaamisia on pelkästään Turun torilla.

Lasten kanssa pitää keskustella

Eija Palosaaren mukaan Turun epäillyn terroriteon pitää antaa tulla puheeksi lasten kanssa. Hänen mielestään on selvää, että suurin osa lapsista tietää Turun tapahtumista.

– Lapset puhuvat keskenään. Muistan koulusurmien ajoilta, kuinka jotkut perheet onnistuivat pimittämään tiedon lapsilta pari päivää. Tiedon leviämistä lapsille ei voi ajan kanssa estää, varsinkaan Turun seudulla.

Palosaaren mukaan on tärkeää, että lapsia ei jätetä yksin omien voimiensa varaan käsittelemään asiaa.

– Asiasta pitäisi keskustella koululuokissa sen mukaan, mitä lapset tietävät. Hyvin tärkeää on antaa faktoja ja rauhoitella sekä vahvistaa se, että lapset ovat nyt turvassa ja koulussa on turvallista. Tärkeä tieto lapsille on myös se, että tällä tietoa ei ole vaaraa uusista iskuista.

Palosaari neuvoo keskustelemaan lasten kanssa niin, että keskustelua on ohjaamassa aikuinen opettaja tai tarvittaessa muu ammatti-ihminen.

– Pelkästään lasten kesken keskustelu saattaa mennä hallitsemattomaksi ja lisätä pelkoja, Palosaari sanoo.

Tällä hetkellä kriisipalvelua hallinnoi Turun kaupunki. Sitä kautta voi pyytää ammattiapua, joka voi tarvittaessa ohjautua esimerkiksi Suomen Punaisen Ristin psykologien valmiusryhmälle.