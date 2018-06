Köyhyys lisää lapsen riskiä kuolla syöpään

Lapsen riski kuolla syöpään on korkeampi, kun hänen vanhemmillaan on matala koulutus tai alhaiset tulot. Muissa Pohjoismaissa tulotason vaikutus lasten syöpäkuolemiin on pienempi kuin Suomessa.

Tutkimuksen mukaan eniten ansaitsevien vanhempien lapsilla on noin 30 prosenttia pienempi riski kuolla syöpään verrattuna vähiten ansaitseviin.

Lasten mahdollisuudet parantua syövästä ovat kansainvälisesti vertailtuna hyvät.