Kovaa maata suunnistajien alle – Joensuu-Jukola varautuu sään oikkuihin

Kuraan uppoavia autoja, rikkoutuvia tienpintoja, sateen uittamia ihmisiä ja tyhjyyttään ammottavia oheispalveluita. Suunnistustapahtuma surkeimmillaan.

Maailman suurimman viestisuunnistustapahtuman Jukolan viestin organisaatio oppii tapahtumasta toiseen. Viime kesänä sade latisti tunnelmaa ja kisojen taloudellisen tuloksen Lappeenrannassa. Tänä kesänä Joensuu-Jukola pyrkii varautumaan sään oikkuihin taas piirun verran paremmin.

– Teitä kattaa asvaltti, mutta säälle alttiimpana ovat pysäköintialueet. Peltoalueistamme yksi on kosteudelle herkkä. Sen pohjaa on tosin parannettu, ja seuraamme tilannetta koko ajan. Myöhäisen kevään vuoksi maaperä ei ole ennättänyt kuivua, mutta aikaa on vielä, kertoo kilpailunjohtaja Arja Makkonen.

Makkonen toteaa, että sateiden varalta Enossa on laadittu varasuunnitelma.

– Jos otamme sen käyttöön, tiedot päivittyvät tapahtuman nettisivuille.



Tiiviisti kilpailukeskuksessa

Kalevan Rastin järjestämä Joensuu-Jukola on tehnyt kompromisseja edellisten viestien kokemusten perusteella. Kilpailukeskukseksi valikoitui Enon koulukeskus.

– Keskuksessamme tulee varmasti ajoittain ahdasta, mutta halusimme kilpailukeskuksen kovalle pohjalle ja erinomaisten suunnistusmaastojen välittömään läheisyyteen, Makkonen toteaa.

Välimatkat ovat Enossa aikaisempia Jukola-vuosia lyhyempiä.

– Pysäköintialueelta on kisakeskukseen matkaa 3,4 kilometriä, mutta sen jälkeen kaikki onkin tiiviisti keskuksen tuntumassa, lähtöpaikkakin, Makkonen lisää.

Jukolan viestin osanottajamäärä on ollut kasvussa. Kilpailijoita pohjoiskarjalaiseen maastoon on tosin ilmoittautunut 16 500 eli vähemmän kuin viime vuoden Lappee-Jukolassa tai vuoden 2015 Louna-Jukolassa.



Sijainti vei osallistujia

Joensuu-Jukolan alhaisempaan osanottajamäärään vaikuttaa Makkosen mukaan sijainti. Viesti on kisan historian itäisin, ja se näkyy erityisesti ruotsalaisjoukkueiden pienempänä määränä.

– Suomalaisjoukkueissa yllämme edellisvuosien tasolle. Ero viime vuosien lukemiin selittyy ulkomaisten joukkueiden vähäisemmällä ilmoittautumismäärällä. Ruotsalaisjoukkueita puuttuu aikaisempiin vuosiin verrattuna satakunta, norjalaisiakin kymmeniä.

Jukolan viesti ja Venlojen viesti järjestetään 17.-18. kesäkuuta Joensuun Enossa. Kalevan Rasti odottaa viikonlopulle yhteensä 40 000 kisavierasta.