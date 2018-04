Koulutukseen osallistuminen ei enää tänä päivänä ole romaninuorelle kynnyskysymys, mutta harjoittelupaikan saaminen on

Romaanien on aina ollut ihan yhtä helppo kouluttautua kuin kenen tahansa muun suomalaisen. Heille ei ole ollut mitään yhteiskunnan aiheuttamia esteitä, mikäli vain opiskeluhaluja olisi ollut. "Koulutuspaikan löytyminen on helpompaa kuin työpaikan tai työharjoittelupaikan löytyminen." Niinpä niin, semmoinen on tilanne tämän päivän Suomessa, ihan kaikilla. Nuoret lähettävät satoja hakemuksia, tuloksetta.