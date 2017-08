Koululainen jäi auton töytäisemäksi Metsokankaalla, poika loukkaantui

Oulun poliisi vahvistaa, että Metsokankaalla tapahtui keskiviikkona iltapäivällä onnettomuus, jossa loukkaantui kouluikäinen poika. Auto törmäsi poikaan Neitsytkorventiellä.

Metsokankaan koulu rehtori Kalle Komulainen kertoo, että eilistä onnettomuutta on käyty läpi kyseisen oppilaan luokan kanssa torstaiaamuna. Yksi luokan oppilaista näki onnettomuuden läheltä. Hänen perheelleen on kerrottu, että koululla on mahdollisuus keskustella tapahtuneesta muun muassa psykologin ja kuraattorin kanssa.

Tapauksen tutkinta on vielä Oulun poliisilla kesken, eikä onnettomuuden syistä ja yksityiskohdista ole tietoa.

Oulussa sattui keskiviikkona iltapäivällä myös toinen onnettomuus, jossa loukkaantui lapsi. Kaupungin keskustassa noin 10-vuotias poika sai vammoja, kun auto töytäisi häntä suojatiellä.

Komulainen sanoo, että liikenneturvallisuudesta keskustellaan koululla joka syksy. Myös tänä lukuvuonna opettajat ovat käyneet asiaa läpi oppilaiden kanssa.

Alueen pyörätiet ruuhkaisia

Rehtorin mukaan koulun oppilaiden vanhemmat ovat olleet pitkään huolissaan autojen ajonopeuksista Metsokankaan alueella.

– Erityisesti Neitsytkorventiellä ja Savottatiellä nopeudet ovat usein korkeat. Ne ovat teitä, joita pitkin ajetaan moottoritielle ja Kaakkurin keskukseen. Lisäksi osa autoilijoista oikaisee pyöräteiden kautta, Komulainen kertoo.

Metsokankaan koulussa opiskelee päivittäin yli tuhat oppilasta. Komulainen sanoo, että lasten ja nuorten määrä alueen liikenneväylillä on valtava.

– Koulujen alkamisen ja päättymisen aikaan pyörätiet ovat erittäin ruuhkaisia, hän toteaa.

Metsokankaan koulun henkilökunta on huolissaan myös autoliikenteestä aivan koulun tuntumassa

– Vanhemmat tuovat lapsiaan aamuisin autoilla muun muassa henkilökunnan parkkipaikoille ja jopa koulun välituntipihalle, vaikka olemme ohjeistaneet tarkasti lapsien turvalliset jättöpaikat. Ohjeet löytyvät esimerkiksi koulun kotisivuilta. Näiden turvallisuusohjeiden noudattamattomuus vaarantaa lähes päivittäin oppilaiden turvallisuuden, rehtori sanoo.