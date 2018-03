Koulukiusaamista tulee ehkäistä jo päiväkodeissa – henkilöstö tarvitsee uusia eväitä lasten tunnetaitojen vahvistamiseen

Kaikkeahan mukavaa voidaan tietenkin kirjata lakiin, mutta fakta on se että kiusaamista on vaikea huomata ja siihen puuttua, jos varhaiskasvatuksessa jatketaan toimintaan samoilla tiloilla ja lapsimäärillä kuin nyt mennään. Puhumattakaan siitä että erityislapset on siirretty normaaleihin ryhmiin, ilman sen kummempaa tukea. Niin kauan kuin meidän yhteiskunnalla ei ole intressiä luoda kunnollista varhaiskasvatusympäristöä, ei kunnollista varhaiskasvatustakaan tule olemaan. Olen nyt huolestuneena seurannut kuinka keskusteluissa puhutaan eniten henkilökunnan palkkatasosta kun pitäisi puhua työoloista. Palkka ei juuri auta jos homma on päivittäistä kaaosta, vaikka jotkut niin tuntuvat kuvittelevankin.

t. Ex-lastentarhanopettaja