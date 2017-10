Suomessa rakennusten katot vuotaa vettä jo ennen avajaisia. Ja talot on homeessa viimeistään 2 vuoden päästä valmistumisesta. Tähän on ratkaisu kännykkäsovellus, minkä varmaan Tieto oy tai Accenture toteuttavat. Sovelluksen tekeminen maksaa 8 miljardia ja sen tekemiseen menee 3 vuotta aikaa. Lopputuloksena on sovellus, jossa voi painaa surullisen hymiön kuvaa aina kun henkeä ahdistaa tai silmät märkii homekoulussa. Sovellus antaa tämän jälkeen kannustavan tekstin käyttäjälleen, esim. "Koita jaksaa vielä 7 tuntia!"