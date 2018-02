Koulujen kesälomien lykkäämistä selvitetään matkailualan näkökulmasta

Nykyäänkinhän nuo huvipuistot ja muut ovat turhan täynnä kesäaikaan ja jos lomia siirretään siten että samaan aikaan on vielä paljon ulkomaalaisia turisteja niin hommahan ei toimi lainkaan. Kausi lyhenee toisesta päästä jos sitä jatkaa toisesta päästä. Juhannus on kuitenkin vuoden pisimmän päivän aikoihin eli nykyinen kesäloma-aika on varsin perusteltu.