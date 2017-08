Kotivanhemmille vain harvoin alennuksia – usein pienemmät tulot kuin työttömillä

Kotihoidontuella lastaan hoitavan vanhemman tulot voivat jäädä muutamaan sataan euroon kuukaudessa. Alennuksia ei kotivanhempi kuitenkaan juuri saa.

Lapsiperheiden Etujärjestö r.y:n varapuheenjohtajan Roberta Fabritiuksen mukaan on harvinaista, että kotivanhempi saisi alennusta, mutta esimerkiksi Haapajärveltä tällainen alennusryhmä löytyy.

Fabritiuksesta kotivanhempien huomioiminen omana alennusryhmänään olisi perusteltua, kun kotivanhemmuutta verrataan tyypillisiin alennusryhmiin, kuten työttömiin, opiskelijoihin, eläkeläisiin ja varusmiehiin.

– Jos verrataan vaikka työttömiin, niin kotivanhemmilla on yleensä jopa huomattavasti pienemmät tulot.

Fabritius huomauttaa, että vanhempainvapaan jälkeen kotihoidontuella elävän tulot ilman kuntalisiä voivat jäädä puolet pienemmäksi kuin työmarkkinatuki.





Oulun kaupungin liikunta- ja kulttuuripalveluissa alennusta saavat muun muassa opiskelijat, eläkeläiset ja työttömät. Laajennusta ei ole näköpiirissä.

– Tämän hetken ajatus on se, että en olisi laajentamassa alennusryhmiä, sanoo Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä.

Hänen mukaansa heillä hinnat ovat hyvin edulliset jo kaiken kaikkiaan. Sinänsä tällaiselle alennusryhmälle ei Penttilän mukaan olisi mitään estettä – kyse on poliittisesta päätöksestä.

Penttilän tiedossa ei ole, että asiaa olisi koskaan edes pohdittu. Hän ei ole myöskään havainnut, että asiasta olisi käyty yhteiskunnassa keskustelua.

– Tietysti meillä on tärkeää myös se, että saamme tuloja, koska niillä tuloilla katetaan menoja, ei pelkästään veroilla.





Myöskään VR:llä ei ole tarkoitus lisätä alennusryhmiä. Tällä hetkellä niihin kuuluvat lapset, eläkeläiset, opiskelijat sekä varusmies- ja siviilipalvelusta suorittavat.

VR laski kaukoliikenteen hintoja helmikuussa 2016 keskimäärin 25 prosenttia. VR:n viestinnästä kerrotaan, että tällä hetkellä heillä ei nähdä tarvetta uusiin alennusryhmiin, sillä hintojenlaskun yhteydessä aikuisten junalippujen hinnat laskivat enemmän kuin minkään muun matkustajasegmentin.



Kelan myöntämää kotihoidontukea voi saada, jos alle 3-vuotiasta lasta hoidetaan vanhempainvapaan jälkeen kotona. Tukea voi saada myös muu kuin lapsen vanhempi.

Kotihoidontuki koostuu hoitorahasta, hoitolisästä ja mahdollisesta kuntalisästä. Hoitoraha on kiinteä, mutta hoitolisään vaikuttavat perheen yhteenlasketut tulot ja perheen koko.

Hoitoraha on yhdestä alle 3-vuotiaasta lapsesta 338,34 euroa kuukaudessa. Muista alle kouluikäisistä lapsista maksetaan iästä riippuen 101,29 tai 65,09 euroa kuukaudessa.

Hoitolisä on enintään 181,07 euroa kuukaudessa.



Kymmenisen vuotta sitten Lapsiperheiden Etujärjestö lähestyi useita kuntia ja yritti saada kotivanhemmatkin alennusten piiriin. Fabritiuksen mukaan viime aikoina järjestö on joutunut käyttämään voimiaan ylipäänsä kotihoidontuen ja kuntalisän puolustamiseen.