Kotimaisesta leivästä voi tulla talvella pulaa huonon viljasadon vuoksi – ruista ja vehnää riittää kuitenkin maailmalla

Huono homma kun ei osata varautua ns. "laihoihin vuosiin" pitämällä varmuusvarastoja! Tällä kertaa maailmalla on vielä myytävää viljaa,mutta sekin aika tulee että ei saa ostamallakaan. Vilja säilyy kuivatettuina jyvinä kauan. Faaraon haudasta on löydetty 2000 vuitta vanhaa viljaa jossa on elämänsiemen jäljellä edelleen.