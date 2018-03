En moiti Kataista enkä muitakaan EU:n palkkalistoille lähteneitä. Toteaisin kuitenkin, että elo EU:n helmassa on monelle helpompaa kuin kotimaan politiikassa rimpuilu. Esimerkkinä SPD:n Martin Schulz: St. Martinin ura EU:ssa loistava, osaksi tuli pelkkää ylistävää hymistelyä, mutta kun hän palasi kotimaansa politiikkaan puolueensa toivontähtenä, on meno ollut alkuhypetyksen jälkeen pelkkää alamäkeä, miehen nimestä on muodostunut jo oman puolueen sisälläkin milteipä kirosana, jäänee historiaan puolueensa tuhonneena tihutyöntekijänä.

Jos onnistuu pääsemään EU:n palkkalistoille, on syytä pitää onnestaan kynsin ja hampain kiinni, vierailla voi kotimaassaan joskus, mieluimmin salaa,

täällä haukutaan mennen tullen. Paavo Väyrynenkin olisi tehnyt viisaammin jos ei olisi enää pyrkinyt kotimaahansa, ei siitä iloa itselle eikä perheelle tullut.