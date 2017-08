Koteihin kaivataan yhä enemmän palveluja, puurakentamisessa kehittämisen varaa

Asuntomessujen toimitusjohtaja uskoo myös, että puurakentamisessa on vielä paljon kiinnostavaa näkemättä.

Asuntojen neliöt ja kokonaiset asuinalueet tiivistyvät ja monipuolistuvat. Asukkaat hankkivat entistä enemmän palveluja yhdessä. Autopaikkojen tarve vähentyy liikenneyhteyksien parantuessa.

Muun muassa tällaisena suomalaisen asumisen tulevaisuuden näkee Suomen Asuntomessujen toimitusjohtaja Harri Tuomaala.

Pitääkö omakotitalo yhä pintansa?

– Uskon, että erittäin hyvin. Pientalorakentaminen on kääntynyt tänäkin vuonna selvään nousuun. Koko Suomi on menossa kuitenkin yhä tiiviimpään kaupunkimaiseen asumiseen, joka sisältää kaikkia asumismuotoja ja talotyyppejä. Jatkossa siis sotketaan enemmän pientaloja ja kerrostaloja, rivi- ja paritaloja keskenään samoille alueille erillisten omakoti- tai kerrostaloalueiden sijaan. Tätä on jo konkreettisesti nähtävissä vaikkapa Helsingin Kalasatamassa.

Mitä muita asumisen megatrendejä on?

– Suomi vanhenee, ja suuret ikäluokat mutta myös nuoret tarvitsevat erilaisia palveluja. Yhteisöllinen asuminen on meillä vielä aika tuore ilmiö, sitä pilotoidaan monessa paikassa. Hyvä esimerkki tästä on vaikka Helsingin Jätkäsaari, jossa useampi taloyhtiö luo yhteisiä alueita ja jopa yhteistä henkilökuntaa sekä koordinaattoreita liikkumiseen.

Yhteisöllisestä asumisesta on puhuttu pitkään. Nytkö se siis on lyömässä läpi?

– Pieni pakko on hyvä motivaattori. Tarvitaan uudentyyppisiä ratkaisuja, jos halutaan, että ihmisten hyvinvointi pysyy edes nykyisellä tasolla. Uskon, että digitaalisten ja analogisten palvelujen kautta yhteisöllisyys alkaa saada enemmän merkitystä.

Onko puurakentaminen tulevaisuudessakin vielä hitti?

– Puurakentamiseen on löydetty uudenlaisia elementtirakentamiseen verrannollisia ratkaisuja, mikä parantaa rakentamisen nopeutta. Uskon, että puurakentamisessa on hyvin paljon vielä näkemättä. Kun volyymi nousee ja puuta päästään soveltamaan isoihin rakennuskohteisiin, siinä on koko Suomelle mielenkiintoinen alue. Uskon ja toivon, että puumateriaalin käyttö tulee kasvamaan jatkossakin.