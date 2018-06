Ei voi olla isänmaallisempaa tekoa kuin soten torjuminen. Näin dramaattisesti päätti kansanedustaja Timo Harakka SDP:n ryhmäpuheen maanantaina, kun eduskunta käsitteli hallituksen selontekoa julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2019-2022. Hänen sanavalintaansa kritisoitiin niin hallituspuolueiden kuin oppositionkin riveistä harkitsemattomaksi.

Oppositio - SDP etunenässä - arvosteli hallitusta tuntikausia muun muassa siitä, että julkisen talouden suunnitelman uskottavuus on vaakalaudalla, koska siitä puuttuvat sote-mallin kustannukset.

- Koskaan ei ole julkisen talouden suunnitelmaa tehty näin sumuisessa ja epävarmassa näkymässä. Puhutaan miljardiluokan klaffista, josta te ette edes pysty sanomaan, onko etumerkki plus- vai miinusmerkkinen, sanoi Antti Lindtman (sd.).

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Arja Juvonen (ps.) kertoi, että valiokunta ei päässyt lausumaan julkisen talouden suunnitelmaan laisinkaan, vaan valiokunta laitettiin sote-mottiin.

- Ja kuitenkin on niin, että sote-uudistuksen vaikutukset julkiseen talouteen ovat epävarmoja. Niitä ei ole meille kerrottu. Me tiedämme sen, että muun muassa maakuntatalouden osalta ongelmia on odotettavissa. Mistä ihmeestä ne kolmen miljardin kustannussäästöt haetaan? Nehän haetaan ihmisistä, ne haetaan hoidosta, ne haetaan myös henkilöstöstä, Juvonen sanoi.

Orpo lupasi: Aikanaan viedään kehyksiin

Valtiovarainministeri Petteri Orpolta (kok.) tivattiin myös, miksi tuleviin hävittäjiin on budjetoitu vuosikausiksi miljardi euroa vuodessa, mutta tiedossa oleviin sote-menoihin ei samalla tavalla.

Orpon mukaan kehyksiin viedään aikanaan arvion mukainen linja, joka johtaa kolmen miljardin kustannusten alenemiseen vuoden 2029 tasolla. Hän huomautti, että valinnanvapaus ei kokonaisuudessaan osu tälle kehyskaudelle, vaan sote-keskusten on määrä aloittaa vasta vuonna 2022 alkaen.